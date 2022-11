Katze zerstört angeblich Gaming-Setup – Community schimpft: Besitzer soll ihr endlich Manieren beibringen

Ein Gamer zeigt ein Bild von seinem kaputten Setup und erklärt, dies sei seine Hauskatze gewesen. In der Community scheint man mit solchen Tierbesitzern jedoch die Geduld zu verlieren und gibt dem Nutzer eine hilfreiche Tipps mit auf den Weg.

Hunde und Katzen kann man in vielen Haushalten finden. Doch manche Gamer haben mit ihren Haustieren kein großes Glück: Als ein User nach Hause kam, staunte er, als er seinen Gaming-Monitor sah. Denn der war jetzt nicht mehr zu benutzen.

Die Community schimpft und amüsiert sich gleichermaßen über den überfragten Besitzer der Katze. Wie „schlimm“ so eine Katze für einen Gamer sein kann, hat auch Redakteur Jürgen Horn erfahren müssen:

Darum ist diese Katze schlimmer als jeder Raid-Boss!

Katze biss offenbar in den Monitor

Was ist genau passiert? Der Nutzer Morfizer1 hatte ein Bild von seinem Gaming-Monitor auf reddit gepostet. Dieser hat heftige Bildfehler und sieht aus, als sei er in der Mitte angebrochen. In seiner Beschreibung fragt er nur: „Gibt es eine Möglichkeit, Monitorränder vor Katzenbissen zu schützen?“ In einem weiteren Post erklärt er noch:

Lange Rede kurzer Sinn, ich kam gestern von der Arbeit zurück und fand meinen Monitor so vor, mit einem kleinen Zahnabdruck in der rechten oberen Ecke.

„Sie wird nicht sterben, wenn sie nicht in einen Raum oder auf einen Schreibtisch darf“

Wie sind die Reaktionen? Die Reaktionen fallen sehr unterschiedlich, aber auch ziemlich deutlich aus. Etliche fragen, warum man denn den Monitor schützen müsse. Denn so ein Schutz würde schließlich nicht verhindern, dass die Katze weiterhin teure Hardware zerlegt. So erklärt jemand ziemlich ärgerlich (via reddit.com):

Ernsthaft, ich sehe das in jedem Katzen-Thread. Bei jeder Lösung geht es darum, die Katze daran zu hindern, Schaden anzurichten, und bei keiner der Lösungen geht es darum, der Katze beizubringen, nicht zu beißen oder teure Dinge zu beschädigen.

Ein anderer Nutzer schreibt auf reddit: „Anstatt zu versuchen, den Monitorrand zu schützen, solltet du deiner Katze beibringen, wo sie klettern darf und wo nicht.“

Einige aus der Community fügen hinzu: Schmeißt doch einfach eure Haustiere aus dem Zimmer und bringt ihnen endlich bei, dass sie an bestimmten Orten der Wohnung nichts zu suchen haben. Daran werden sie nicht gleich sterben.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Es gibt verschiedene „Methoden“, um Katzen loszuwerden

Welche Tipps gibt es noch gegen Haustiere? In dem Thread gibt es aber auch noch jede Menge andere Vorschläge, wenn man seinem Haustier doch nicht die Leviten lesen möchte:

Reinigungsmittel mit Orangen- oder Zitronenduft, denn Katzen reagieren sehr empfindlich auf solche Düfte.

Poolnudeln oder eine Art Rohrisolierung an die Monitorränder.

Andere empfehlen Schutzkappen für den Monitor, die man im 3D-Drucker herstellen kann. Dann können sie zumindest nicht auf dem Display rumkauen.

Ein weiterer Tipp: Um Möbel und Einrichtung vor Kratzorgien zu schützen, von Anfang an ausreichend Kratzbäume oder Kratzbretter in der Wohnung haben. Dann verlieren die Tiere schnell die Lust an Computer-Hardware.

Katzen lassen sich nicht nur von Hardware, sondern auch von Spielen begeistern. Ein Spiel ist jetzt zum Überraschungshit geworden und bekommt jede Menge gute Reviews. Nicht nur Menschen sind begeistert, sondern auch die Haustiere vor dem Monitor:

Das neue Spiel Stray schnurrt sich zu 97 % positiven Reviews auf Steam – Auch Katzen und Hunde sind verrückt danach