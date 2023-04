77.000 Zuschauer verfolgen auf Twitch, wie ein Streamer versucht, sich mit einem Eichhörnchen anzufreunden

Friendly Fire 8 startet bald – Gronkh & Co. sammeln jährlich Spenden in Millionenhöhe

xQc versucht nun also, sich seinen Titel zurückzuholen und streamt seit Tagen fleißig seine Versuche in Minecraft, was ihn aktuell zum meistgesehenen Kanal auf Twitch macht (via sullygnome ). Das ist jedoch reiner Filler, denn der wahre Star des Streams vom 28. März taucht erst nach 13 1/2 Stunden auf.

Was war das für ein Stream? xQc und der schwedische Streamer Hans “Forsen” Fors haben eine Fehde im Sandbox-Dauerbrenner Minecraft: Im Januar gelang es xQc, den Speedrun-Rekord von Forsen zu brechen, doch am 23. März legte dieser nach und besiegte den Endboss von Mincecraft, den berüchtigten Ender Dragon, innerhalb von knapp 18 Minuten – 2 Minuten schneller als xQc.

