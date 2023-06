Diablo 4: Spieler wollen unbedingt Loot-Pets – Wissen aber noch nicht so genau, wofür eigentlich

Wir haben euch in einem kurzen Video zusammengefasst, wer IShowSpeed ist und wie er so schnell berühmt wurde.

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Er bellt 6-Jährige an und setzt sein Zimmer in Brand – Wer ist IShowSpeed?

Weitere Spieler merkten an, dass ein persönlich einstellbarer Loot-Filter für die Haustiere sinnvoll wäre. Dann würden die Pets keine unbrauchbaren Gegenstände einsammeln, sondern nur das, was der jeweilige Spieler in dem Filter einstellt.

Andere Diablo-Fans schlugen vor, die Pets könnten auch blaue und niedrigere Items aufsammeln, wenn sie diese dann wie aktuell in Diablo 3 in Crafting-Materialien zerlegen. Dadurch würde das „zumüllen“ des Inventars vermieden und gleichzeitig Materialien gesammelt werden.

Ein anderer Nutzer ergänzte, dass die Tierchen definitiv nur Gold und keinen „Müll“ aufsammeln sollten: „Ich will sicher nicht, dass dieser kleine Mistkerl mein Inventar mit Müll füllt.“ Er würde es allerdings okay finden, wenn Loot-Pets auch Crafting-Materialien sammeln, fügte er später hinzu.

Was ist die Diskussion? Ein Mitglied der Diablo-Community hat auf Reddit gefragt, ob sich die Spieler Loot-Pets für Diablo 4 wünschen. Der Beitrag erntete innerhalb eines Tages 4.500 Upvotes und 1.800 Kommentare (via Reddit ).

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Loot-Pets gibt es auch in Diablo 3. Dort können die Tierchen eigentlich nur Gold sammeln, doch seit der aktuell laufenden Season 28 von Diablo 3 sind die Pets zudem in der Lage, gewöhnliche, magische und seltene Ausrüstungsgegenstände zu sammeln und zu Crafting-Material zu verwerten.

Insert

You are going to send email to