Die 10 schlechtesten Könige aus der Welt von Game of Thrones im Ranking

Auf dem Eisernen Thron zu sitzen und über Westeros zu herrschen, ist keine leichte Aufgabe. In der Geschichte von Game of Thrones gab es schon einige Könige, die dieser Aufgabe nicht so ganz gewachsen waren. Wir haben die 10 schlechtesten im Ranking sortiert.

Wonach wurde das Ranking erstellt? Bei der Suche nach den schlechtesten Königen von Westeros richten wir uns sowohl nach den Serien, als auch nach der zugrundeliegenden Buch-Lore.

Bewertet haben wir vor allem Aspekte wie:

Politische Inkompetenz

Negative Folgen für das Reich

Grausamkeit

Spoilerwarnung: Natürlich sind in der Liste jede Menge Spoiler zu Game of Thrones enthalten. Handlungen, die vermutlich in den kommenden Staffeln von House of the Dragon vorkommen, sind mit einem separaten Hinweis gekennzeichnet.

Video starten House of the Dragon zeigt im finalen Trailer zur 3. Staffel den immer weiter eskalierenden Konflikt der Targaryens Autoplay

Viserys I. Targaryen – Ein guter Mann, aber schlechter König

Platz 10 der schlechtesten Könige, die je auf dem Eisernen Thron gesessen haben.

Herrschaft: 103-132 n.A.E. (29 Jahre)

103-132 n.A.E. (29 Jahre) Größter Fehler: zu gutmütig

Viserys auf diese Liste zu setzen, wirkt vielleicht etwas seltsam. Er war nämlich auch schon Teil unseres Rankings mit den besten Königen von Westeros. Das liegt vor allem daran, dass Viserys ein vergleichsweise gutmütiger und friedvoller Mensch war. Während seiner Amtszeit ging es dem Reich auch eigentlich ganz gut. Wir müssen jedoch auch der Tatsache ins Auge blicken, dass Viserys mehr oder weniger den schlimmsten Krieg innerhalb seines eigenen Hauses verursacht hat.

Lange ignorierte er die Streitigkeiten zwischen „Team Schwarz“ und „Team Grün“, konnte sich nie wirklich durchsetzen und war einfach zu gutmütig für einen König. Die Konflikte um sein Erbe blieben daher bestehen und führten zu den dramatischen Ereignissen, die wir in House of the Dragon sehen.