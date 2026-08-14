Netflix schließt sein erstes Gaming-Studio nur 6 Wochen nach Release ihres neuen Spiels, konzentriert sich mehr auf Mainstream

Netflix schließt gleich zwei Entwicklerstudios, die Cloud-Games für den Streamingdienst entwickelten. Für eines der beiden Studios ist das besonders bitter.

Welche beiden Studios trifft das? Netflix schließt zum einen das Entwicklerstudio Night School Studio. Dabei handelt es sich um die Macher von Oxenfree. Gleichzeitig wird das finnische Studio Moonloot dichtgemacht, das erst im Jahr 2022 gegründet wurde. Es soll offenbar an einer Art Lebenssimulation im Stil von Animal Crossing gearbeitet haben.

Night School Studio wurde sogar schon 2014 gegründet. 2016 erschien ihr Indie-Spiel Oxenfree. Erst im Jahr 2021 verhandelten sie mit Netflix über eine Übernahme. Sie waren das allererste Entwicklerstudio, das Netflix in seiner Unternehmensgeschichte gekauft hat.

Zuletzt veröffentlichten sie ihr neues Spiel Unhinged. Dabei handelt es sich um ein interaktives Cloud-Horror-Spiel, das Gamer mit dem Smartphone zocken können. Doch nur sechs Wochen nach dem Release muss das Studio schließen, und das, obwohl es ein großer Erfolg für Netflix war.

Video starten Oxenfree – Trailer zum Story-Game Autoplay

Studio muss trotz größtem Erfolg schließen

Wie erfolgreich war das Game? Laut dem Finanzbericht des zweiten Quartals im Jahr 2026 ist Unhinged einer der größten Erfolge von Netflix gewesen. Der Co-CEO, Präsident und Director Gregory K. Peters erwähnte, dass sowohl Unhinged als auch FIFA zwei der erfolgreichsten Cloud-Game-Debüts von Netflix gewesen wären:

Sie haben also die Cloud-basierte Strategie erwähnt, diese Cloud-basierten TV-Spiele – wir sehen, dass das wirklich funktioniert. „FIFA“ und „Unhinged“ waren unsere beiden erfolgreichsten Cloud-Spiel-Debüts, mit wirklich soliden Zahlen, die sie für uns in die Spitzenklasse der Spielleistungen bringen.

Und obwohl Unhinged eines der erfolgreichsten Debüt-Spiele von Netflix war, wird das Studio sechs Wochen nach dem Release dieses Games geschlossen.

Wieso werden die Studios geschlossen? Das Team von Game File soll mit einem Sprecher von Netflix geredet haben. Der hätte ihnen mitgeteilt, dass das Studio seine Priorisierung ändern wolle und mehr zu Spielen für Kinder, Party Games und Mainstream-Spielen wechseln wolle.

Wir sehen die Chance, unsere Umsetzung gezielter zu gestalten, und nehmen daher organisatorische Änderungen im Unternehmen vor, um diesen Prioritäten gerecht zu werden.

Ursprünglich wurde Oxenfree auf der Plattform itch.io zum Kauf angeboten. Doch von dort verschwand es einfach und erinnerte Spieler daran, dass sie eigentlich gar nichts mehr besitzen. Beliebtes Spiel verschwindet aus Shop – Erinnert Spieler daran, dass ihnen nichts gehört