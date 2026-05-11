Subnautica 2: Multiplayer – Alles zu Koop und Crossplay

In Subnautica 2 könnt ihr erstmals im Franchise auch mit euren Freunden gemeinsam unter Wasser ums Überleben kämpfen. Was möglich ist, lest ihr hier.

Wie funktioniert der Multiplayer? Ihr könnt in Subnautica 2 jederzeit andere Spieler in eure Spielwelt einladen und sie können diese genauso einfach wieder verlassen, ohne euer Spiel zu beeinträchtigen. Ihr hostet also eure Spielwelt für eure Mitspieler. Das heißt, eure Mitspieler können ohne euch nicht einfach so weiterspielen.

Ladet ihr Mitspieler zu euch ein, könnt ihr gemeinsam erkunden, Ressourcen sammeln und bauen. Es wird aber auch die Möglichkeit geben, Speicherstände miteinander zu teilen, wie es zum Beispiel auch beim Survival-Hit Windrose der Fall ist, sodass ihr euren Fortschritt trotzdem behalten könnt – wenn auch etwas umständlicher.

Alles, was ihr sonst zum Multiplayer wissen müsst, erklären wir euch hier.

Video starten Der Gameplay-Trailer zu Subnautica 2 zeigt den neuen Planeten Alterra und einen Ort, den ihr besser nicht besuchen solltet Autoplay

Mit wie vielen Spielern kann man Subnautica 2 spielen?

Ihr könnt Subnautica 2 mit bis zu 4 Spielern, inklusive euch selbst, gleichzeitig spielen.

Ist der Multiplayer optional?

Ja, Subnautica 2 ist als Solospiel konzipiert, das ihr aber auch im Koop genießen könnt. Ihr könnt also jederzeit Freunde zu euch ins Spiel einladen oder das Spiel auch komplett alleine zocken.

Gibt es Crossplay?

Ja, ihr könnt mit Freunden, die auf der Xbox spielen, gemeinsam zocken, auch wenn ihr selbst auf dem PC spielt. Ob es in Zukunft noch weitere Konsolen geben wird, auf denen ihr Subnautica 2 spielen könnt, und ob mit ihnen dann Crossplay möglich ist, ist derzeit nicht bekannt.

Gibt es einen Charaktereditor?

Nein, ihr könnt nur aus 4 vorgefertigten Charakteren wählen, die einzigartige Fähigkeiten und Anpassungsmöglichkeiten mit sich bringen. Im Verlauf des Early Access sollen aber noch weitere Charaktere hinzukommen.

Subnautica 2 zieht euch wie seine Vorgänger in die mystischen und gefährlichen Tiefen des Ozeans. Viele Spieler können es kaum erwarten, sich in das Getümmel zu stürzen. So auch MeinMMO-Autorin Johanna, die sich sogar darauf freut, obwohl einiges dagegen sprechen würde: Ich habe Subnautica 2 ganz oben auf meiner Wunschliste, obwohl ich Angst vor dem Ozean habe und den 1. Teil nie gezockt habe