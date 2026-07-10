Ein Lebewesen in Subnautica 2 hat über 2 Millionen Charaktere ausgelöscht, aber eine Sache ist fast 8x so tödlich

Ein fieses Ungeheuer hat in Subnautica 2 Millionen Charaktere auf dem Gewissen, aber kann mit der häufigsten Todesursache nicht mithalten.

Was ist das für ein Lebewesen? Die Entwickler von Subnatica 2 haben auf X.com ein paar Statistiken zu den Erlebnissen veröffentlicht, die Spieler seit dem Early-Access-Release des Survival-Games am 14. Mai 2026 gemacht haben.

Den Statistiken zufolge sind insgesamt 7.078.758 Spieler-Charaktere durch physische Angriffe der Tierwelt ums Leben gekommen. Das tödlichste Lebewesen ist dabei der Collector Leviathan, ein riesiges, tintenfischartiges Raubtier, das mit seinem Schnabel sogar in der Lage ist, Titanplatten zu durchtrennen.

Insgesamt soll der Collector Leviathan 2.007.719 Spieler-Charaktere auf dem Gewissen haben – tendenz steigend, denn ihr könnt das Tiefseeungeheuer nicht töten. Mit der häufigsten Todesursache kann er trotzdem nicht ansatzweise mithalten.

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Ausreichend trinken ist wichtig … und Luft

Was ist noch tödlicher als der Collector Leviathan? Aus den Statistiken der Entwickler ist zu entnehmen, dass zwei Todesursachen noch häufiger vorkommen als die Collector-Leviathan-Tötungen:

Platz 2: Dehydrierung

Platz 1: Sauerstoffmangel

Seit dem Early-Access-Start sind in Subnautica über 6,6 Millionen Spieler-Charaktere an Dehydrierung (Wassermangel) gestorben. Unangefochten auf dem ersten Platz der Todesursachen ist jedoch der Sauerstoffmangel: Über 15,6 Millionen Charaktere sind gestorben, weil ihnen in der Tiefsee der Sauerstoff ausgegangen ist.

Das sind fast 8 Mal so viele Tode, wie der Collector Leviathan für seine Statistik sammeln konnte.

Diese Statistiken haben die Entwickler noch geteilt: Konträr zu den über 6,6 Millionen Charakteren, die an Wassermangel gestorben sind, liegen mehr als 331 Millionen gesammelte Wasser-Schnecken.

Insgesamt wurden 42.809.226 Charaktere fabriziert, 234.629 von ihnen wurden von einem Riesenkiefer verschlungen und haben es dort niemals herausgeschafft. Zudem sollen nur rund 17,2 % aller Spieler das erste Kapitel des Spiels abgeschlossen haben – die waren wahrscheinlich mit Farmen beschäftigt, denn es wurden 1,35 Milliarden Titan gesammelt. Hinzu kommen über 471 Millionen Quarz und 459 Millionen Kupfer.

Was ist eure häufigste Todesursache in Subnautica 2? Seid ihr – wie die meisten – fleißig am Ertrinken oder werdet ihr tatsächlich regelmäßig von den Tiefseeungeheuern verschlungen? Schreibt es uns in die Kommentare!

Einige Kreaturen in Subnautica 2 sind realen Vorbildern nachempfunden. Zwar seid ihr auf einem fremden Alien-Planeten gefangen, weshalb die verschiedenen Lebensformen von ihren „Vorlagen“ abweichen, doch eine gewisse Ähnlichkeit ist oftmals unverkennbar. In dem folgenden Artikel könnt ihr die Subnautica-Kreaturen mit den realen Vorbildern vergleichen: Subnautica: Diese 8 Kreaturen gibt es wirklich, und sie sehen in echt fast noch gruseliger aus