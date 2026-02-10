Nach fast 86 Jahren hat es der neue Joker geschafft, dass ich mich vor dem Erzfeind von Batman wirklich fürchte

Mit dem neuen Absolute-Universum hat DC etwas scheinbar Unmögliches geschafft: Das Universum rund um Batman fühlt sich wieder frisch und neu an. Auch der Joker ist ganz anders. Das zeigt seine verstörende Vorgeschichte, die aus ihm ein wahres Horror-Monster macht.

Was ist das Absolute-Universum? Im Oktober 2024 startete DC das Absolute Universe. Das ist eine neue Welt, in der bekannte Helden völlig neu interpretiert werden. Sie sind düsterer und für die Helden schwieriger. So wurde Absolute Batman nicht als reicher Erbe geboren, sondern als Sohn einer Familie, die in der Unterschicht von Gotham lebt. Doch auch ohne Geld wurde Bruce zu einem Superhelden, der Gotham beschützt.

Doch nicht nur er wurde brutaler. Auch seine Schurken bekamen neue Varianten, darunter etwa Bane, Mr. Freeze oder Black Mask. Natürlich durfte auch sein Erzfeind Joker nicht fehlen.

Nachdem man ihn bereits als wahres Horror-Monster gezeigt hatte, bekam er nun auch eine neue Vorgeschichte. Und die macht aus dem Clownprinzen etwas, das man in seiner fast 86-jährigen Historie nicht geschafft hat: Ich fürchte mich vor ihm.

Unsterblicher Serienkiller mit unendlichen Ressourcen

Wer ist der Joker im Absolute Universe? Im Comic Absolute Batman: ARK M Nr. 1 wird die Vorgeschichte des Arkham Asylum im Absolute Universe gezeigt. Auch in dieser Welt gründete Amadeus Arkham die psychiatrische Anstalt, in der Menschen mit psychischen Erkrankungen behandelt werden sollen. Das ist zumindest die Außenwirkung. Innendrin geht es vielen der Patienten schrecklich.

1885 kam ein blutüberströmtes Kind zu ihm, das er adoptierte. Das Kind interessierte sich früh für die Arbeit seines Ziehvaters und vor allem für den Patienten Jack Doe, der aufgrund gewalttätiger Vorfälle eingesperrt und fixiert war.

Ein Jahr später, 1886, kam es zu einem schlimmen Vorfall. Jack Doe soll die anderen Patienten befreit, das Kind entführt und geflohen sein. Die Patienten verursachten viele Verbrechen, konnten aber gefangen werden. Nur Jack selbst nicht, den Amadeus für Jack The Ripper hält: Ein Mann, der mehr als nur ein Mensch sein könnte, sondern das Böse selbst. Ein lächelnder Dämon, ein höllischer Jokester.

Im Comic erzählt Amadeus Arkham diese Geschichte einem potenziellen Käufer. Im Heizraum im Keller schaut sich der Käufer noch die zugemauerte Wand an, durch die Jack geflohen ist. Der Käufer flüstert ihm etwas zu, was Arkham völlig verängstigt. Nachts geht er in den Keller und entdeckt in der zugemauerten Wand die Leiche von Jack Doe. Er erkennt, dass sein Sohn das Monster ist, das er für Jack The Ripper hält. Man sieht noch, wie das Arkham Asylum von Flammen zerstört wird.

Am Ende sieht man noch die Gegenwart in Gotham, wie Joseph Jack Grimm, der 5. seine nächsten Schritte gegen Batman plant.

Das Cover von Absolute Batman: ARK M Nr. 1 (Bildquelle: DC)

Endlich eine wirklich gruselige Interpretation des Jokers

Warum ist diese Vorgeschichte so effektiv? Seit 1940 plagt der Joker Gotham und Batman. Oftmals funktionieren seine Vorgeschichten nicht oder werden nur vage erzählt. Das Absolute Universe ändert es jetzt und es ist wirklich gut.

Mit ARK M Nr. 1 gibt es viele Gothic-Elemente, die man etwa aus Vampirgeschichten kennt. Dazu passt auch, dass der Absolute Joker wohl mehrere 100 Jahre alt ist. Der Comic erklärt: Das Kind von damals ist der Joker, der in der Gegenwart Batman und die Welt terrorisiert.

Hinzu kommt der Kontrast zum Absolute Batman: Der Joker hat unendlich Geldressourcen und baut überall auf der Welt die ARKs, eine noch schlimmere Version des Arkham Asylums. Dort erschafft er die grotesken Monster, gegen die Batman antreten muss.

Passend dazu hat der reiche Serienkiller auch eine monströse Form, die auch visuell erschrecken kann.

Ich fürchte mich zum ersten Mal vor dem Joker. Nicht etwa wegen seiner Form, sondern weil er unendlich Ressourcen hat und als kalter Serienkiller noch kalkulierter vorgeht, als Batman in seiner Bestform. Er ist im Absolute Universe nicht nur thematisch das Geschwür, das Gotham heimsucht, er ist ein uraltes Monster, das volle Kontrolle über Politik, Städte und die Welt haben will.

Die Hauptreihe von Absolute Batman hat in Deutschland bereits 3 Hefte erhalten und wird fortgeführt. Wer mal wirklich eine Neuinterpretation des Helden und seiner Schurken sehen möchte, sollte da auf jeden Fall reinschauen.