Alle kennen die wichtigste Regel von Batman, doch er selbst bricht sie seit 86 Jahren

Jeder hat schon mal von Batman gehört, die meisten werden wohl auch mal einen Film mit dem dunklen Ritter gesehen haben. Einer seiner wichtigsten Aspekte ist eine Regel: Batman tötet nicht. Zumindest sagt er sich das selbst so, denn so richtig hält er sich nicht daran.

Batman soll ein Symbol dafür sein, dass Gotham gerettet werden kann. Bruce Wayne hat keine Kräfte, setzt aber trotzdem alles daran, Verbrechen zu bekämpfen. Dabei folgt er stets der Regel: Batman tötet niemanden. Doch stimmt das wirklich?

Batman erblickte in Detective Comics Nr. 27 im Mai 1939 das Licht der Welt. Das erste Mal von der Regel spricht Batman laut Screen Rant wohl in Batman Nr. 4 aus 1940. Dort kämpft er zusammen mit Robin gegen Piraten. Dabei sagt er zu Robin irgendwann: Nutze nur die flache Seite deines Schwertes, Robin! Vergiss nicht, wir töten niemals mit irgendeiner Waffe. Daraufhin antwortet Robin nur: „Richtig!“.

Hier wird also schon impliziert, dass es eine allgemeine Regel der Helden ist. Doch die Regel wird nicht immer so ausgelebt, wie man glaubt.

Batman fing ziemlich skrupellos an

Wann hat Batman getötet? Auf der Website The Batman Chronology Project hat Comic-Historiker Collin Colsher viele Momente zusammengefasst, in denen Batman (mal mehr, mal weniger offensichtlich) getötet hat. Schon bei seinem allerersten Auftritt in Detective Comics Nr. 27 schubst er einen Verbrecher über ein Dach in einen Säuretank. Danach sagt Batman nur: Ein passendes Ende für seinesgleichen . Da das aber vor der expliziten Benennung der Regel war, sollte man das nicht so streng nehmen.

Colsher kommt auf 35 Situationen, in denen Batman von 1939 bis Mitte der 1940er getötet hat. Manchmal als Selbstverteidigung, manchmal aktiv. Abseits von Geschichten im 2. Weltkrieg blieb es danach laut Colsher aber ruhig oder sehr vage. Selbst Schurken wie Joker, die von Batman getötet worden sind, kehrten einfach wieder zurück.

Ab 1954 wurden Comics im Allgemeinen kinderfreundlicher und zahmer. In diesem Jahr etablierte man den Comics Code. Um den positiven Stempel der Comics Code Authority zu bekommen, mussten sich DC, Marvel und andere Publisher an bestimmte Regeln halten. Man sollte etwa auf exzessive Gewalt verzichten und die Guten sollten immer gewinnen, um die richtige Moral zu zeigen (Quelle: cbldf.org).

Ab den 1970er-Jahren wurde Batman wieder düster

In den 1970er- und 1980er-Jahren wurden Comics wieder deutlich düsterer – auch Batman. Seine Regel war immer noch intakt, man interpretierte sie aber offener. So konnte Batman gegen Vampire, Untote oder unsterbliche Wesen wie Raʾs al Ghul deutlich tödlicher vorgehen, weil sie ohnehin unsterblich waren. Auch in den 70ern gibt es Situationen, in denen Batman Verbrecher irgendwo hinschleudert, die dann offensichtlich sterben. Es wird als großer Punkt aber selten thematisiert.

Je nach Story und Autor war Batman mal mehr, mal weniger gewalttätig, und die Regel wurde weit gedehnt, oder auf andere Art interpretiert. Das zieht sich auch bis heute. Mal nutzt Batman andere Schurken als Schutzschild (etwa in Detective Comics Nr. 572), aber meistens ist es in Form von Selbstverteidigung oder es wird nie explizit angesprochen und behauptet, Batman hätte nie jemanden getötet. Colsher kommt letztendlich auf folgende Zahlen:

Golden Age (1939 bis 1956): Zwischen 60 und 65

Silver Age bis Bronze Age (1956 bis 1985): Etwa 33

Modern Age (1985 bis etwa 2011): Zwischen 26 und 34)

New 52 (2011 bis 2016): 0

Rebirth (2016 bis 2017): 0

Hierbei sei aber gesagt, dass es sich nur um den jeweiligen Haupt-Batman handelt. Andere Varianten aus anderen Multiversen zählen nicht dazu. Flashpoint-Batman ist beispielsweise nicht Bruce Wayne, sondern Thomas Wayne, der als brutaler Batman auch vor dem Töten nicht zurückschreckt.

Wie sieht es eigentlich in den Filmen aus? Auch in den Filmen geht Batman seine Regel eher locker an. Im Batman-Film von Tim Burton aus 1989 tötet Batman am Ende sogar den Joker, indem er ihn aus großer Höhe fallenlässt. So brutal sieht es auch in der Fortsetzung aus, in der Batman einem Verbrecher Dynamit anheftet.

In Filmen wie Batman v. Superman oder der Nolan-Trilogie kann man auch stark bezweifeln, ob alle Verbrecher den Kampf mit Batman überlebt haben. Der Ben-Affleck-Batman schleudert Autos auf Verbrecher, nutzt Explosionen und schlägt so hart mit seinen Gadgets und Fäusten zu, dass es unmöglich ist, dass jeder es überlebt hat.

Der User Lucass Nesteov hat für Batman v. Superman einen Kill-Count erstellt:

Batmans wichtige Regel kann als starkes Storyelement dienen

Warum ist die Regel so wichtig? Nicht selten liest oder hört man die Frage: Wäre es nicht besser, wenn Batman all die Schurken töten würde? Auf den ersten Blick würde Batman damit viele Leben retten können, doch es ist nicht nur eine simple Frage der Moral.

In Geschichten kann man diesen Aspekt nutzen, um Batman in schwierige Situationen zu bringen. Im Animationsfilm Under the Red Hood wirft Jason Todd, der ehemalige Robin, Bruce genau diese Frage vor: Ihm seien andere Schurken egal, aber dass er Joker leben lässt, nachdem er Jason gefoltert hat, ist für ihn unverständlich.

Der legendäre Comic Batman: The Killing Joke aus dem Jahre 1988 treibt diese moralische Frage bis an die Spitze. Am Ende stellen Joker und Batman fest: Der Held wird dem Schurken wohl niemals helfen können. Auf der letzten Seite sieht man die beiden lachen und Batman fängt an, den Joker zu würgen. Es wird impliziert, dass er ihn getötet hat.

Batman will ein Symbol für Gotham sein, und dafür darf er (aus seiner Sicht) nicht töten. Aber die Grenzen dessen sind genau das Spannende, was viele Geschichten des dunklen Ritters so gut macht. Das ist wohl auch der Grund, warum die Regel bis heute das wohl wichtigste Element des Helden ist.

Was sagt ihr zur Regel? Findet ihr sie schwachsinnig oder ist es für euch auch eine wichtige Eigenschaft? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.