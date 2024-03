Pokémon GO: Trainer verschwendet seinen seltensten Ball in einem seltsamen Flex

In Pokémon GO nutzen die meisten Spieler ihren Meisterball wohlüberlegt. Nun verschwendet ein Trainer bewusst seinen seltensten Ball. Was der seltsame Grund dafür ist und wie die Community darauf reagiert, haben wir euch hier auf MeinMMO zusammengefasst.

Um welchen Ball geht es? In Pokémon GO habt ihr neben den Standard-Bällen auch einen besonders seltenen und wertvollen Ball: den Meisterball. Im Gegensatz zu den Pokébällen, Superbällen und Hyperbällen garantiert euch ein Meisterball den Fang des jeweiligen Monsters. Aus diesem Grund ist er auch nur vereinzelt zu bekommen und seine Nutzung sollte wohlüberlegt sein.

Das sah der Reddit-User slimeay allerdings etwas anders und hat diesen Ball förmlich verschwendet. Aus welchem verrückten Grund er das getan hat und wie andere Spieler darüber denken, erklären wir euch nachfolgend.

Trainer nutzt seinen Meisterball aus ästhetischen Gründen

Wofür wurde der Meisterball verwendet? Stolz präsentiert der Reddit-User slimeay in seinem Beitrag eine seiner neuesten Errungenschaften: ein Shundo-Kyogre, das er zum Raid-Tag am Sonntag gefangen hat. Dabei handelt es sich um ein schillerndes Exemplar des Wasser-Pokémon, was zudem auch noch eine IV von 100 Prozent aufweist. Es ist also ein Fang, den es nicht allzu oft gibt.

Doch das ist nicht die einzige Besonderheit, die der Fang zu bieten hat. Statt das legendäre Pokémon nämlich mit einem normalen Premier-Ball zu fangen, hat er seinen Meisterball dafür verschwendet.

Warum ist der Ball verschwendet? Die meisten Spieler heben sich ihren Meisterball für absolute Highlights im Spiel auf, also Monster, die schwer zu bekommen sind. Dazu gehören unter anderem die legendären Galar-Vögel, die es aus dem Abenteuerrauch gibt. Diese haben eine hohe Fluchtrate und sind zudem auch noch sehr selten.

Im Falle von slimeay wäre die Nutzung des Meisterballs aber auf keinen Fall nötig gewesen. Legendäre Shinys, die man im Anschluss an einen Raid bekommt, gelten in der Community als garantierte Fänge. Sie bleiben in der Regel nach dem ersten Wurf im Ball, sogar ohne die Gabe einer goldenen Himmihbeere.

Warum hat er dafür seinen Meisterball genutzt? Die Entscheidung, den Meisterball zu nutzen, war aber keineswegs ein Irrtum, sondern ganz bewusst, wie slimeay erklärt. Der Reddit-User legt offensichtlich Wert darauf, dass sein neues Shiny sowie die Farbe des Balls optisch harmonieren und flext nun damit. Beide haben nämlich in etwa den gleichen Lila-Ton und passen deshalb gut zusammen. So schreibt er:

Ich habe meinen Meisterball nur aus ästhetischen Gründen benutzt, aber ich weiß, dass es trotzdem ein garantierter Fang gewesen wäre. slimeay auf Reddit

Trainer feiern die Farb-Kombination, aber belächeln den Fang

In der Reddit-Community gratulieren viele Trainer slimeay für seinen starken Fang und die coole Farbgestaltung in der Pokémon-Übersicht. Aber es gibt auch Spieler, die ihn für seinen Flex belächeln. Sie sind nämlich überzeugt, dass er diese Entscheidung noch bereuen könnte, wenn er auf ein anderes starkes Hundo trifft, was im Gegesatz zu Shiny-Kyogre flüchten könnte. So kann man folgendes in den Reddit-Kommentaren lesen:

PokeManandWife: Das ist wirklich so ein kranker Flex. Herzlichen Glückwunsch zum Shundo!

d00m5day: Technisch gesehen ist es eine Verschwendung, aber gegen die Farbgestaltung ist nichts einzuwenden. Ich gratuliere!

Express-Luck-3812: Es ist alles Spaß und Spiel, bis du auf ein hunderter Crypto-Mewtu mit nur noch einem Premier-Ball und keinem Masterball mehr triffst.

Wie findet ihr den Flex von slimeay? Habt ihr euren Meisterball auch für einen sinnlosen Fang verwendet? Oder hebt ihr ihn euch für ein ganz besonderes Monster auf? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

