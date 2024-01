Pokémon GO: Trainerin „verschwendet“ Meisterball für ein Pummeluff, bereut es nicht

Der Meisterball ist in Pokémon GO ein seltenes und besonderes Item. Warum eine Trainerin ihn für ein Pummeluff eingesetzt hat und wieso sie ihre Entscheidung nicht bereut, erfahrt ihr hier.

Warum ist der Meisterball so besonders? Bei dem Meisterball handelt es sich um einen Ball, der eine Chance von 100 % hat, ein Pokémon zu fangen. Er ist sehr selten und war bisher nur zeitweise und durch befristete Forschungen zu erhalten, die langwierig und aufwendig waren. Deshalb nutzen Trainer den Meisterball bei Pokémon, die sich lohnen.

Eine Trainerin berichtet nun auf Reddit, dass sie den Meisterball für ein Pokémon benutzt hat, für das die meisten Trainer die Nutzung wohl eher als Verschwendung ansehen – für ein Pummeluff. Es handelt sich hierbei um ein Pummeluff mit Schleife, welches im Neujahrs-Event zu fangen war. Zusätzlich ist dieses Exemplar als Shiny aufgetaucht.

Großer Teil der Community sieht die Meisterball-Nutzung hier als „Verschwendung“

Was sagt die Community dazu? Viele Trainer aus der Community sagen, dass die Verwendung eines Meisterballs für ein Pummeluff unnötig und verschwenderisch sei. Du hättest einfach eine Himmihbeere und einen Super- oder Hyperball benutzen können, um dieses Pokémon zu fangen , schreibt ein Trainer.

Ich bin sauer, eine goldene Himmihbeere und ein Hyperball hätten gereicht, deshalb triggert mich das , kommentiert ein weiterer Trainer, während ein anderer, was für eine Verschwendung schreibt.

Doch es gibt auch Trainer, die die Verwendung des Meisterballs hier nachvollziehen können. [..] Leute, die den Meisterball für Pokémon benutzen, die sie glücklich machen, leben ein unbeschwertes Leben, und das respektiere ich, denn das ist eine Mentalität, die wir anstreben sollten, wenn es um Spiele geht, um sie zu genießen.