Dawn of War 4 zeigt mal eben die mächtigste Waffe in ganz Warhammer 40.000, aber ihr habt sie vermutlich nicht erkannt

Eigentlich stellt der neuste CGI-Trailer zu Warhammer 40.000: Dawn of War 4 nur die Fraktion der Necrons vor. Allerdings gibt es schon ganz zu Anfang etwas zu sehen, das vermutlich die wenigsten kennen, obwohl es die ganze Welt vernichten könnte.

Und nein, ich spreche hier nicht von einem schnöden Exterminatus, der „nur“ Planeten unwiederbringlich zerstört. Es geht um eine tatsächlich mächtige Waffe mit unvergleichlicher Zerstörungskraft.

Der neuste Trailer zu Dawn of War 4 geht auf die Necrons ein, eine der vier Start-Fraktionen, die zu Release am 17. September spielbar sein werden – neben dem Adeptus Mechanicus, Space Marines und den Orks.

Mehr dazu findet ihr in unserem Info-Hub zu Dawn of War 4.

Im Trailer zu sehen ist der Chronomant Thothmek, ein Herrscher der ehemals die Galaxie beherrschenden Necrons, die langsam aus ihrem Schlaf erwachen. Zu Anfang sieht man Thothmek, wie er gerade eine kleine Kugel aus etwas zieht, das aussieht wie grüne Suppe.

Bei genauerem Hinsehen handelt es sich dabei aber um eine Art Karte der Galaxie, mit der jedoch interagiert werden kann. Die Möglichkeit liegt nahe, dass es sich dabei um das Himmlische Orreum handelt, der mächtigsten Waffe des Universums – oder zumindest um eine Art Nachbildung.

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Necrons könnten die ganze Welt mit einer Handbewegung vernichten

Was diese Karte so mächtig macht, ist der Fakt, dass jegliche Veränderung unmittelbare Auswirkung auf die Realität hat. Sie ist nicht einfach nur ein Kunstwerk, sie ist die Galaxie, nur in Miniaturform, vereinfacht gesagt.

Ein Eingriff in das Orreum kann einen Stern samt seines ganzen Systems vernichten und eine unvorhersehbare Kettenreaktion auslösen. Trotz ihrer Macht wird die Karte deswegen nur selten und mit äußerstem Bedacht genutzt.

Das „echte“ Himmlische Orreum befindet sich auf der Kronwelt Thanatos, weswegen schwierig ist, zu sagen, ob es sich im Trailer um das Original oder nur eine „Art“ Orreum handelt. Thothmek spricht immerhin davon, dem Planeten Kronus zur Hilfe zu kommen – wo er sich selbst befindet, wissen wir nicht. Da der Chronomant aber physisch etwas aus der Karte herausgreift und sich genauer ansieht, dürfte zumindest die Technologie die gleiche sein wie beim Orreum.

Kanntet ihr das Himmlische Orreum schon? Welche Fraktion werdet ihr in Dawn of War 4 spielen? Schreibt uns einen Kommentar!

Dawn of War 4 zeigt hier nicht zum ersten Mal etwas, das sich noch kein anderes Warhammer-Spiel zuvor getraut hat. Die Entwickler haben schon kurz nach der Ankündigung für Aufsehen gesorgt, als sie fast schon nebenbei verraten haben, dass ihr einen Primarchen spielen könnt: Neues Strategiespiel zu Warhammer 40.000 deutet zum ersten Mal einen spielbaren Primarchen an