LoL-Legende Faker wird zum Ehrenpolizisten, Südkorea ehrt erneut den Profi-Spieler

Faker ist ein Profi-Spieler, der in League of Legends eigentlich alles erreicht hat, was man erreichen kann. Aber auch außerhalb des Spiels wird er regelmäßig geehrt, jetzt sogar von der Polizei.

Faker, der eigentlich Lee Sang-hyeok heißt, ist seit 2013 in League of Legends als Profi tätig und hat gefühlt so ziemlich alles erreicht. Er ist der einzige Spieler, der 6 Mal Weltmeister wurde, und auch die südkoreanische Liga gewann er 10 Mal. Er ist mehr als nur ein Profi-Spieler, er ist eine koreanische Ikone.

Bereits Anfang des Jahres wurde er schon vom südkoreanischen Präsidenten geehrt und wurde der erste E-Sportler, der in die Hall of Fame aufgenommen wurde. Das war es aber noch nicht, denn jetzt wurde Faker noch ein Botschafter für die Polizei.

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Ein Symbol gegen Online-Glücksspiel

Was für eine Ehrung gab es von der Polizei? Wie Seoul Economic Daily berichtet, wurde Faker von der National Police Agency in Südkorea zum Ehrenpolizisten ernannt – mit dem Rang Senior Officer . Er ist jetzt ein Botschafter für den Kampf gegen Online-Glücksspiel.

Laut der Quelle soll Faker ausgewählt worden sein, weil er ein hoch angesehener E-Sportler sei und die Werte der Selbstdisziplin und Zurückhaltung als Vorbild repräsentiert. Er soll bei Präventionskampagnen gegen Online-Glücksspiel in Form von Videos oder Plakaten helfen. Bis August gibt es noch das freiwillige Meldesystem für jugendliche Online-Glücksspieler , mit dem sich Jugendliche selbst bei der Polizei melden können.

Im Zuge dessen gibt es als Ermutigung auch von Faker signierte Trikots, die junge Menschen erhalten sollen, die konsequent an Suchtprogrammen teilnehmen.

Was sagt ihr zu Fakers neuer Rolle ? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare. Faker gilt als großer Experte in League of Legends, der sich mit allen Champions und Taktiken auskennt, aber in einem Bereich ist er ein echter Noob: Faker gilt als der beste LoL-Spieler der Welt, in einem Bereich seid ihr mindestens genauso gut wie er