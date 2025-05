LoL: Chinesischer Spieler wird jetzt geehrt wie Faker, erhält einen teuren Skin und einen eigenen Mercedes

Seit 2024 gibt es die Hall of Legends in League of Legends. Das ist die Hall of Fame von LoL und soll die wichtigsten und besten Spieler der E-Sport-Geschichte feiern. Nach Faker ist jetzt die zweite Person bekannt, die auch neue Skins im Spiel erhalten wird.

Was ist die Hall of Legends? Seit 2024 gibt es die Hall of Legends. Damit sollen wichtige Spieler aus der E-Sport-Szene geehrt werden. Faker war der erste Spieler, der in die Hall of Legends aufgenommen wurde. Für den Spieler gibt es zusätzlich zur Ehrung noch ein teures Auto vom Sponsor Mercedes und eigene Skins im Spiel, die sich die Community kaufen kann.

Jetzt kündigte Riot an, dass Uzi der zweite Spieler sein wird, der einen Platz in dieser Hall of Fame erhalten wird. Der chinesische Spieler ist schon seit 2012 dabei und ein legendärer ADC.

Im Zuge der Hall of Legends hat Uzi auch einen eigenen Trailer bekommen:

Eine ADC-Legende

Wer ist Uzi überhaupt? Jian Zi-Hao startete 2012 beim chinesischen Team Royal Club seine Karriere im E-Sport. Als ADC war er vor allem durch sein hohes mechanisches Talent bekannt. Er galt als einer der besten Spieler aller Zeiten. Innerhalb seiner Karriere schaffte er 7 Pentakills im Profi-Bereich.

Er schaffte es schon 2013 zu den Worlds Season 3 und wurde dort 2. Platz. Er blieb 5 Jahre bei Royal Club und konnte sein Talent lange Zeit in der LPL, der chinesischen Liga beweisen. In mehreren Turnieren belegte er mit seinem Team den ersten Platz, beispielsweise bei der MSI 2018, doch der Weltmeistertitel blieb ihm immer verwehrt.

Wie wird er gefeiert? Wie schon bei Faker wird nicht nur der Spieler etwas erhalten, auch LoL wird sich um ihn drehen. Am 11. Juni soll das Event rund um Uzi starten. Es wird erneut einen Event-Pass und Cosmetics zu seinen Ehren geben.

Wie teuer die Skins von Uzi sein werden, ist noch unbekannt. Für die beste Version vom Faker-Ahri-Skin musste man über 400 € bezahlen. Den anderen Faker-Skin für den Champion LeBlanc konnte man im kostenpflichtigen Event-Pass freischalten.

Offiziell ist noch nicht bekannt, welche Champions die Skins für Uzi erhalten werden. Laut @LeagueofLeaks (via x.com) soll Kai´Sa den Transcendent-Skin, also den kaufbaren, erhalten und Vayne den Event-Pass-Skin. Das sind aber nur Leaks und keine offiziellen Informationen.

Von Mercedes-Benz, einem Sponsor von Riot, erhält Uzi außerdem eine G-Klasse, die speziell für ihn designt worden ist.

Obwohl die Hall of Legends zur Feier von wichtigen Spielern etabliert wurde, sorgte vor allem der Preis der Faker-Skins für einen Aufschrei in der Community. Doch wenngleich der Preis kritisiert wurde, konnte Faker damit gute Einnahmen erzielen: LoL: Faker verkauft in einer Stunde Items im Wert von 10 Jahresgehältern normaler Menschen – Würde seinen 450€-Skin selbst nie nutzen