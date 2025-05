LoL will angeblich grundlegend ändern, wie ihr spielt, macht 4 Tasten viel wichtiger

League of Legends hat seit 15 Jahren dieselbe Steuerung. Mit einem Rechtsklick bewegt ihr euren Champion und greift gleichzeitig auch damit an. Ein neuer Leak zeigt jetzt, dass ihr in Zukunft eure Champs mit mehr als einer Taste steuern könntet.

Was möchte League of Legends angeblich ändern? Der X-User SkinSpotlights zeigte in einem Tweet eine neue Steuerung für das beliebte MOBA. Der Dataminer fand eine Option, mit der die Steuerung des klassischen Rechtsklicks gegen eine moderne Variante ausgetauscht werden kann.

Welche 4 Tasten könnten wichtiger werden? Mit der neuen Steuerung werden die Tasten W, A, S und D um einiges wichtiger für League of Legends. Laut SkinSpotlights könnt ihr damit euren Champion steuern und eurem Rechtsklick nach 15 Jahren eine Pause gönnen. Wie sich die Steuerung beim Benutzen von Skillshots oder dem beliebten „Blitz“, der standardmäßig und für viele Spieler auf der Taste D liegt, genau verhält, fand SkinSpotlights nicht heraus.

In einem eigenen Kommentar unter dem Tweet wies er darauf hin, dass diese neue Funktion rein optional sein wird und niemand gezwungen ist, die neue Steuerung zu benutzen.

Community ist über die neue Steuerung besorgt

Was sagt die Community zu den Leaks? Die Kommentare unter dem Reddit-Beitrag sind durchwachsen. Der User qonoxzzr bedauerte auf Reddit, dass an dem Tag der Leaks nicht der 1. April sei. Ein weiterer User mit dem Namen SpearmintFlower zeigt auch die positiven Seiten einer neuen Steuerung und schreibt auf Reddit:

„Wow. Ich denke, das wäre ehrlich gesagt die größte Veränderung in der Geschichte von League. Es verändert komplett, wie neue Spieler mit dem Spiel interagieren. Ich persönlich finde die Idee cool, selbst wenn sie scheitert, wird sie neuen Spielern den Einstieg enorm erleichtern. Aber für ein Spiel wie LoL, das schon so lange läuft, kommt so eine Änderung extrem spät, vor allem, wenn man bedenkt, dass die bestehende Spielerschaft seit über 10 Jahren an das alte System gewöhnt ist.“

Besonders neue Spieler, die noch keine MOBA-Erfahrung haben, könnten mit der WASD-Steuerung, die heutzutage weitverbreitet ist, einfacher in League of Legends einsteigen als zuvor. Neben den Vorteilen für neue Spieler macht sich der Reddit-User 2hopp Sorgen um die E-Sports-Szene (via reddit.com):

„Das könnte den Profi-Bereich komplett zerstören, stell dir vor, WASD wird tatsächlich die überlegene Eingabemethode und es gibt keinerlei Garantie, dass die aktuell besten Spieler der Welt mit der neuen Steuerung weiterhin an der Spitze bleiben.“

Zu beachten ist, dass diese Informationen lediglich Gerüchte sind und auf Datamining basiert ob es die neue Steuerung in League of Legends schafft, ist nicht bestätigt.

