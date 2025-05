Deutscher Twitch-Streamer hat in 8 Regionen den höchsten Rang von LoL erreicht, fordert jetzt die Besten der Besten heraus

In League of Legends ist das Ranked-Matchmaking nicht mehr wegzudenken. Mit 10 verschiedenen Rängen wird den Spielern angezeigt, wie gut sie sind und in welchem Skillbereich sie spielen. Ein deutscher Twitch-Streamer hat jetzt den höchsten Rang in 8 Regionen erreicht und möchte noch mehr erreichen.

Um welchen LoL-Streamer geht es? Der ehemalige Profi-Spieler Frederik „NoWay“ Hinteregger hat bereits am Ende von 2024 angekündigt, dass er sich einige hohe Ziele für das Jahr 2025 vornehmen wollte.

Neben dem Training für einen schlammigen Extrem-Hindernislauf oder seinem Vorhaben, das Profi-Team Los Ratones zu besiegen, gab es noch ein weiteres Ziel für den 32-jährigen Streamer. Er möchte in jeder Region auf der Welt den höchsten Rang in League of Legends erreichen.

Welcher ist der höchste Rang in LoL? Der höchste Rang in League of Legends nennt sich Challenger. Wer diesen Rang hat, kann sich zu den besten LoL-Spielern der Welt zählen. NoWay hat sich bereits in 8 verschiedenen Regionen als Challenger bewiesen. In seinem YouTube-Video des neuesten Aufstiegs zum ranghöchsten Spieler erzählte er, welche Regionen als Nächstes an der Reihe sind, von ihm erobert zu werden.

Im Video seht ihr, wer NoWay eigentlich ist:

Einer der schwersten Server der Welt ist das neue Ziel

Welche Region hat einen der schwersten Server zu bieten? In China gibt es aufgrund der sehr hohen Spielerzahl gleich über 25 Server. Einer von diesen Servern ist der sogenannte Super-Server oder auch Ionia-Server, basierend auf der Region Ionia innerhalb des LoL-Universums. Auf diesem Server dürfen nur die besten Spieler ihr Können unter Beweis stellen.

Was macht den Super-Server so besonders? Um auf den chinesischen Server zu spielen, müssen ein paar Voraussetzungen erfüllt werden. Euer Rang darf nicht unter Diamant 2 sein und ihr müsst eine chinesische ID besitzen, was das Äquivalent zu unserem Personalausweis ist.

Ohne diese chinesische ID dürft ihr zwar auf dem Server spielen, jedoch nicht am Ranked-Matchmaking teilnehmen. Um auf dem Server zu bleiben, müsst ihr mindestens 24 Runden von League of Legends im Monat spielen und dürft nicht im Rang absteigen, sonst könntet ihr gebannt werden.

Wie möchte NoWay den Challenger-Rang auf dem Super-Server erreichen? Der Spielstil auf dem Super-Server soll aggressiv und mechanisch sehr anspruchsvoll sein. NoWay überlegte bereits in seinem Aufstiegs-Video, mit welchen Champions er dem chinesischen Server gegenübertreten möchte.

Sein Gedanke drehte sich um einen entsprechend aggressiven Champion-Pool, und seine Wahl fällt voraussichtlich auf den Arcane-Liebling Heimerdinger oder den herum schwingenden Midlaner Akshan.

Um genauso gut zu werden, wie der 8-fache Challenger NoWay, gibt es einen einfachen Trick. Ihr müsst League of Legends einfach auf einem kleinen Bildschirm und mit der niedrigsten Grafikeinstellung spielen: