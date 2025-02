Streamer erklärt, warum man LoL nur auf einem kleinen Monitor und mit der schlechtesten Grafik spielen sollte

In Streets of Fortuna sollt ihr vom schäbigen Dieb bis zum korrupten Politiker alles sein können, was im antiken Rom denkbar war.

Seit gestern habe ich den neuen Trailer von South of Midnight schon 12 Mal gesehen und fühle alles am Gothic-Folklore-Vibe

Ich habe 280 Stunden in ein Strategie-Spiel auf Steam versenkt: Es ist wie Game of Thrones im alten China und kostet gerade nur 15 € im Sale

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

In League of Legends könnt ihr bald schneller angreifen als jemals zuvor

In LoL geht es in der neuen Season nach Noxus – Das sind die 5 stärksten Champions der Region

Was ist das Problem an großen Monitoren? 24 Zoll sind laut NoWay bei LoL-Profis das Maximum, größer sollte der Monitor nicht sein. Der Grund ist recht simpel: Je größer das Bild ist, desto schwerer ist es, alles im Überblick zu behalten.

Ein Bug in LoL sperrt Spieler teilweise 7 Stunden in ein einziges Match ein, weil sie nicht weiterspielen können

In LoL geht es in der neuen Season nach Noxus – Das sind die 5 stärksten Champions der Region

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to