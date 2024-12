Der wohl entspannteste Twitch-Streamer zu LoL rastet so aus, dass er einen Preis bekommt – entschuldigt sich auf der Bühne

Auch 2024 gab es wieder die Streamer Awards in Deutschland. Dort werden Preise in verschiedenen Kategorien durch Community-Stimmen vergeben. Dabei gab es wieder den Besten Rage Moment und den hat jemand gewonnen, der eigentlich als entspannter Typ bekannt ist.

Was sind die Streamer Awards? Am 05.12.2024 fanden wieder die Streamer Awards statt. Das ist eine Preisverleihung für den deutschsprachigen Twitch-Raum, in der die Community in verschiedenen Kategorien für diverse abstimmen kann.

Mit dabei war wieder der beliebte Beste Rage Moment . Dabei waren wieder bekannte Streamer nominiert, nur einer fiel etwas aus der Reihe:

NiklasWilson, SidneyEweka – Eli denkt doch an uns

EloTRiX – Die Mates wieder

NoWay4u-Sir – Dann verpiss dich doch

Trymacs, Chefstrobel – Der Zehn Eins Olaf

xRohat – Controller Crashtest

In der Kategorie gewinnt dann NoWay, der eigentlich als entspannter Typ bekannt ist und so gar nicht das Klischee des wütenden LoL-Spielers erfüllt. Als er den Preis erhält, entschuldigt er sich sogar noch einmal.

Die verschiedenen Clips könnt ihr hier sehen:

NoWay ist eigentlich ein entspannter Typ

Warum ist NoWay damals so ausgerastet? In dem Clip reagiert NoWay auf einen Kommentar im Chat, der sagt, dass es in letzter Zeit ja toxisch im Chat sei. Daraufhin rastet NoWay aus, beschimpft seine Zuschauer. Besonders der User Chappo hat es ihm wohl angetan, denn zu ihm sagt er im Clip: Dann verpiss dich doch.

Das passt eigentlich nicht zu NoWay, denn er gilt als recht entspannter Streamer, der trotz nerviger Situationen auch im Spiel die Ruhe behält. Anders als der beliebte Tyler1 wird er eben auch für seine Spielerklärungen und seine ruhige Art geschaut.

Aber genau das scheint wohl auch der Grund zu sein, dass er gewählt wurde. Anders als bei anderen Streamern ist ein Ausraster für NoWay ziemlich untypisch. In seiner Dankesrede entschuldigt er sich sogar:

Das war wirklich der Preis, den ich nicht gewinnen wollte. […] Das war ein sehr schlechter Moment von mir. Chappo, wenn du das da draußen hörst, schreib mir, du kriegst auch nen Award. Es tut mir sehr, sehr leid, das ist leider bischen ausgeartet. Ich nehme das an, als Mahnung, dass ich in Zukunft etwas besser aufpasse.

Fans scheint die Rede von NoWay wenigstens gefallen zu haben. Vinsmoke34 schrieb beispielsweise auf reddit: Fand süß, wie sich Noway für seinen Award-gewinnenden Rage-Moment entschuldigt hat.

League of Legends ist ein Spiel, das gerne mal die Gemüter der Spieler anheizt, das ist allgemein bekannt. NoWay hat das Spiel in der Vergangenheit schon öfter kritisiert, spielte sogar mit dem Gedanken aufzuhören: „Wenn sich nichts ändert, bin ich weg“ – hört NoWay bald mit LoL auf?