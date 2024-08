„Wenn sich nichts ändert, bin ich weg“ – hört NoWay bald mit LoL auf?

NoWay, der größte deutsche Streamer zu League of Legends, denkt darüber nach, das Streamen von LoL in Zukunft aufzugeben. Er spricht offen darüber, dass ihm das Spiel zunehmend weniger Spaß macht und er auch ein schwieriges Jahr mit sinkenden Zuschauerzahlen hatte.

Warum könnte NoWay mit LoL aufhören? In einem seiner letzten Streams spricht NoWay, der größte deutsche LoL-Streamer, darüber, wie er aktuell zu League of Legends steht (via Sullygnome). Dies passierte, nachdem ihn ein Zuschauer darauf angesprochen hat, weil vor allem in letzter Zeit immer wieder Clips von ihm zu sehen sind, in denen er am Ragen ist.

Er spricht daraufhin sehr offen mit seiner Community darüber, dass ihm das Streamen von LoL manchmal nicht mehr so viel Spaß mache und er auch kein einfaches Jahr hatte, da seine Zuschauerzahlen mit der Zeit gesunken sind. Eine Konsequenz daraus könnte in Zukunft sein, dass er aufhört, League of Legends zu streamen.

„Mir war klar, dass das irgendwann kommt“

Was ist das Problem mit LoL? Weiter berichtet NoWay, wie sein Video auf YouTube zu dem Thema zeigt, dass es ihm schwerfalle, positiv zu bleiben. Bereits in frühester Vergangenheit beschwerte er sich unter anderem über das Matchmaking im Spiel.

Ein weiterer Grund dafür sei, dass die Negativität zugenommen habe, auch in seinem Chat, was für ihn überwältigend sei. Bei anderen Spielen wie PUBG hat er dieses Gefühl nicht und könnte das aktuell sogar richtig genießen.

Für seinen Stream findet er das problematisch, denn er möchte, dass die Zuschauer in seinen Stream kommen und Spaß haben. Das sei jedoch schwierig, wenn er selbst keinen Spaß habe. Überrascht sei er allerdings nicht und ihm sei klar gewesen, dass „das irgendwann kommt“.

Nun möchte der Streamer schauen, wie es in Zukunft weitergeht, betont jedoch auch ganz klar: „Wenn das Spiel keinen Spaß mehr macht, dann höre ich auf.“

Wie geht es in Zukunft weiter? Fans sollen sich jedoch keine Sorgen machen, dass der Streamer jetzt sofort League of Legends den Rücken kehren könnte. Ein Mitarbeiter von Riot soll große Veränderungen für LoL im Jahr 2025 angekündigt haben, die NoWay auf jeden Fall noch abwarten möchte. Sollte er dann weiterhin den Spaß am Spiel verlieren und sich nichts ändern, wird er es laut eigener Aussage aufgeben.

Das bedeutet jedoch nicht, dass wir NoWay dann nicht weiter verfolgen dürfen: Sein Plan für die Zukunft könnte es sein, unterschiedlichste Spiele, auf die er Lust hat, in seinen Streams zu zeigen. Ihm sei dabei bewusst, dass dies seine Zuschauerzahlen beeinträchtigen könnte, doch das sei ihm egal, da er mehr Wert darauf lege, einen Stream zu präsentieren, in dem er selbst Spaß an dem hat, was er macht.

League of Legends hatte bisher immer einen hohen Stellenwert für den Streamer NoWay. Seine Leidenschaft für das Spiel ging sogar so weit, dass er beinahe bereit war, seinen Flug zu verpassen, um weiterzuspielen: Zuschauer wollen, dass Twitch-Streamer NoWay seinen Flug verpasst, um einen Rang in LoL zu erreichen