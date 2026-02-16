A Knight of the Seven Kingdoms: Folge 5 – Das passierte in Im Namen der Mutter

Folge 5 von A Knight of the Seven Kingdoms ist erschienen und MeinMMO fasst euch alles zusammen, was ihr von der vorletzten Folge wissen müsst.

Achtung: Im folgenden Artikel spoilern wir euch die Ereignisse der 5. Folge von A Knight of the Seven Kingdoms.

Folge 5 von A Knight of the Seven Kingdoms trägt den Titel “In the Name of the Mother” (zu Deutsch “Im Namen der Mutter”). Obwohl er sich eigentlich nur für das Ritterturnier vorbereiten wollte, muss sich Duncan jetzt den Konsequenzen seines Angriffs auf Aerion Targaryen stellen.

Aerion forderte ein Urteil der Sieben als Strafe, das in der neuen Folge stattfindet. Die 7 Champions von Duncan [Liste verlinken] treten gegen 7 Champions von Aerion an. Der große Twist noch in der vierten Folge: Kronprinz Baelor kämpft für Duncan.

Die ganze Folge beschäftigt sich mit dem Urteil der Sieben. Nach dem Video fassen wir euch die wichtigsten Ereignisse zusammen.

Ein harter Kampf, vor allem für eine Seite

Was passiert in der Schlacht von Folge 5? Aus der Sicht von Duncan sieht man die brutale und schmutzige Schlacht. Die Ritter stürmen aufeinander zu und jeder sucht sich einen eigenen Gegner:

Duncan hat sichtlich Panik vor dem Kampf und kassiert direkt zu Beginn einen harten Lanzenschlag von Aerion.

Duncan zieht sich die Lanze aus dem Oberkörper. Nach einem Schlag von Aerions Morgenstern fällt er in Ohnmacht.

In der Ohnmacht erinnert sich Duncan an seine Kindheit und wie er zu Ser Arlan von Pennytree gestoßen ist. Im Flashback sieht man den Verlust einer Kindheitsfreundin und Ser Arlan in Action.

Nach dem Flashback wacht Duncan wieder liegend im Schlamm auf, ein Kampf zwischen ihm und Aerion beginnt.

Beide Ritter kämpfen und verletzen sich gegenseitig und Duncan fällt erneut zu Boden. In einem letzten Moment steht Duncan kurz vor Ende des Urteils auf.

Die Menge jubelt und Duncan geht auf Aerion los. Er wirft den Targaryen zu boden und schlägt mit seinem Schild und seinen Fäusten auf ihn ein.

Duncan tötet ihn nicht, zwingt Aerion aber zur Aufgabe. Das Urteil der Sieben ist beendet, Duncan gewinnt.

Wie sieht es am Ende für beide Teams aus? Obwohl Duncan gewonnen hat, ist die Bilanz seiner Champions nicht gerade erfreulich:

Ser Humfrey Beesbury wurde von Ser Donnel von Dämmertal getötet

Auch Ser Humfrey Hardyng stirbt beim Urteil

Auf der Seite von Aerion hat jeder überlebt

Der wohl größte Schock ist der Tod von Prinz Baelor Targaryen. Man sieht an seinem Hinterkopf eine heftige Wunde. Ausgerechnet die Keule seines jüngeren Bruders Maekar traf ihn.

Baelor stirbt in den Armen von Duncan und die Folge endet. Da Baelor der älteste Sohn von König Daeron II. Targaryen war, ist nach seinem Tod Aerys I. Targaryen (den man in der Serie bisher nicht gesehen hat) der neue Thronfolger.

Mit A Knight of the Seven Kingdoms wird die Welt von Westeros erneut in Serienform erweitert. Anders als House of the Dragon liegen Duncans Abenteuer allerdings viel näher an den Ereignissen der originalen Serie. Einen Charakter aus Duncs Zeit kennt ihr daher bereits aus Game of Thrones: Einen Targaryen aus der neuen Serie zu Game of Thrones kennt ihr schon seit 14 Jahren