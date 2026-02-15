Der beste Baratheon kämpft in der neuen Serie zu Game of Thrones für den Helden – Aber wer sind die anderen Kämpfer?

In A Knight of the Seven Kingdoms muss sich Held Dunc einem Urteil der Sieben stellen. Er schafft es nur knapp, sechs Verbündete für den Kampf gegen Aerion und dessen Ritter zu finden. Diese 7 stehen nun für Duncs Ehre, Leben und Freiheit ein.

Wieso braucht es ein Urteil der Sieben? In Folge drei von A Knight of the Seven Kingdoms eilt Ser Duncan der Große, kurz Dunc, der Puppenspielerin Tanselle zur Hilfe. Prinz Aerion Targaryen fühlt sich durch ihre Show beleidigt, in der sie einen Drachen tötet. Als Prinz der targaryschen Dynastie sieht er dies als Verleumdung des Königshauses und bricht Tanselle zur Strafe die Finger.

Vermutlich hätte Aerion ihr mehr Gewalt angetan, aber Duncs Knappe Ei holt seinen Herren und der verprügelt Aerion nach Strich und Faden. Es braucht zwei Wachen, um ihn zu stoppen. Für das Schlagen eines Prinzen droht Dunc nun die Todesstrafe.

Dazu kommt, dass Aerions großer Bruder, Daeron der Betrunkene, Dunc der Entführung bezichtigt: Daeron hätte auf den jüngsten Bruder Aegon Ei Targaryen aufpassen sollen. Der ist aber eigenmächtig Dunc hinterher zum Turnier gereist. Damit Daeron von ihrem Vater nicht die Löffel langgezogen bekommt, schiebt er die Schuld für das Verschwinden dem Heckenritter in die Stiefel.

Beide Anklagen sind schwere Verbrechen und Dunc besteht auf ein Urteil durch Kampf – wie es sein Recht als Ritter ist. Doch Aerion will das Urteil der Sieben, was ihm ebenfalls zusteht. Vermutlich rechnet Discounter-Joffrey nicht damit, dass Dunc sechs weitere Kämpfer findet, die für ihn einstehen.

Allerdings hat sich der unausstehliche Prinz absolut verkalkuliert: Dunc findet sechs Ritter. Und hier stellen wir sie euch vor.

Was ist ein Urteil der Sieben? Ein sogenanntes Urteil der Sieben ist eine besondere Art eines Urteils durch Kampf, ein Gerichtskampf, in der Religion der Sieben aus dem Game-of-Thrones-Universum. Dabei treten für Kläger und Angeklagten jeweils sieben Ritter zum Kampf an. Nur Ritter können ein Urteil der Sieben fordern und daran teilnehmen. Die Faktenlage ist hierbei ähnlich wie bei einem Urteil durch Kampf für den Ausgang egal: Recht hat, wer siegt. Verlierer ist, wer im Kampf fällt oder aufgibt. Verliert der Ankläger, ist der Angeklagte freigesprochen. Verliert der Angeklagte, wird er schuldig gesprochen. Sollte der Angeklagte keine sieben Ritter finden, die für ihn kämpfen, wird er ebenfalls schuldig gesprochen.

Ehre und Gerechtigkeit – Diese 7 Ritter stehen für Dunk ein

Ser Duncan der Große

Als Angeklagter, Ritter und nicht durch eine Wunde verhindert, tritt Dunc auch selbst an. Die eigene Unschuld verteidigt sich schließlich mit dem eigenen Schwert am besten. Bewaffnet mit Ser Arlans Klinge und dem von Tanselle frisch bemalten Schild zieht er in die Schlacht. Die Rüstung bekam er von Steely Pate, einem Schmied mit Herz.

Warum kämpft er für Duncan? Duncan kämpft, um seine eigene Ehre und Freiheit zu verteidigen. Natürlich steht er entsprechend auch selbst für sich ein.

Ser Robyn Rhysling

Ser Robyn Rhysling wird ausgerechnet von Duncs Knappen Ei angeheuert. Die beiden hatten sich in Folge 3 getroffen, als Ei sich und Duncs Pferd Donner auf das Turnier vorbereitete. In den Büchern kannten sich die beiden schon früher.

Nach einem anderen Lanzenstechen, fünf Jahre vor den Ereignissen der Serie, verlor er ein Auge. Damit ist er optisch der verwegenste unter Duncs Verbündeten.

Warum kämpft er für Duncan? Gegenüber Dunc sagt er, Ser Robyn würde als loyaler Diener des Königs für die Krone sterben. Aber wenn die Krone sich gegen die Götter stellt, stellt sich Ser Robyn gegen die Krone. Für ihn ist Dunc unschuldig.