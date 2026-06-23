Destiny 2: So endet die Geschichte der wichtigsten Figuren des Spiels

Destiny 2 hat seine finale Erweiterung erhalten und ein Nachfolger ist derzeit nicht in Entwicklung. Die Story des Loot-Shooters wird also vorerst nicht fortgeführt. Doch wie endet die Geschichte für die verschiedenen Charaktere, die wir im Laufe der Jahre getroffen haben? Hier erfahrt ihr es!

Mit Monument of Triumph endet Destiny 2. Während Zavala und Ikora Rey nochmal eine emotionale Videosequenz bekamen, gingen die meisten Charaktere ohne erneute Erwähnung aus. Wir schauen deshalb auf die Schicksale der wichtigsten Figuren und was aus ihnen wurde.

Credits gehen raus an die englischsprachigen Kollegen von GameSpot, die uns mit einem ähnlichen Artikel inspirierten. Da uns aber bestimmte Charaktere oder Infos fehlten, entschieden wir uns für eine eigene Version.

Spoiler-Warnung: Wir gehen während des Textes vom Story-Standpunkt während der finalen Erweiterung Monuments of Triumph aus. Solltet ihr diese oder vorherige Erweiterungen noch nicht gespielt haben, könntet ihr hier möglicherweise auf Spoiler stoßen.

Zavala

Nachdem Zavala während The Final Shape seinen Geist „Targe“ verloren hat, kann der langjährige Commander der Vorhut bei einem möglichen Tod nicht mehr zum Leben erweckt werden. Sollte er nochmal sterben, bleibt er tot.

Mit der finalen Erweiterung „Monuments of Triumph“ tritt Zavala deshalb seinen Posten als Commander der Vorhut ab. In einer finalen Videosequenz mit dem Hüter und Ikora Rey blickt er auf die vielen Schicksalsschläge wie den Verlust von Targe zurück und erklärt Ikora zu seiner Nachfolgerin.