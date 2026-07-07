Fans von Destiny entwickeln ein eigenes Spiel, lassen euch eine fiktive Person mit Tomaten bewerfen und jede Ähnlichkeit mit dem Ex-Chef von Bungie ist rein zufällig

Falls ihr nach dem letzten Update von Destiny 2 wütend auf Bungie seid, haben Fans jetzt das perfekte Browser-Game entwickelt, um euren Frust abzulassen.

Was ist das für ein Spiel? Am 7. Juli 2026 wird um 19:00 Uhr deutscher Zeit ein kleines Browser-Game veröffentlicht, das von Destiny-Fans entworfen wurde. Das Spiel soll „The Vault of Cars“ heißen, in Anlehnung an den legendären ersten Raid von Destiny „Vault of Glass“ (deutsch: Die Gläserne Kammer).

Das Spielprinzip ist einfach, wie ein Video auf X.com zeigt: Ihr „kämpft“ gegen den natürlich völlig fiktiven Antagonisten „Pete Carsons, Destroyer of Guardians“ und bewerft ihn bzw. seine Autosammlung mit Tomaten. Jede Tomate verursacht dabei Schaden an den Fahrzeugen, die einen eigenen Lebensbalken haben.

An den Lebensbalken sind zudem Aussagen wie „schlechte Entscheidung“, „kalkuliertes Pech“, „Versprechensmüdigkeit“ und „Studio-Verfall“ zu lesen.

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Mini-Spiel macht Bungies Ex-CEO zum Zerstörer der Hüter

Das steckt hinter Pete Carsons: Pete Carsons, der Gegenspieler des Minispiels, hat eine unverkennbare Ähnlichkeit mit dem ehemaligen Bungie-CEO Pete Parsons, die bestimmt nur ein Zufall ist. Dieser war rund 10 Jahre der CEO von Bungie, ehe er 2025 von dem Posten zurückgetreten ist, und die Stelle an Justin Truman abgab.

Bis heute gilt Parsons für viele Spieler innerhalb der Destiny-Community quasi als das Gesicht des Niedergangs. Besonders im Gedächtnis geblieben ist ein Vorfall aus 2024, der auch die Inspiration des Spiels darstellt:

Im November 2023 musste Bungie etwa 100 Angestellte entlassen. Bei einer internen Fragerunde soll der Chef einer Abteilung gefragt haben, ob die Führung überlegt habe, auf Teile ihres Gehalts zu verzichten, um Entlassungen zu vermeiden. Von Bungie habe Berichten zufolge darauf geantwortet, dass man nicht diese Art von Firma sei.

Einige Monate später, im Juli 2024, gab Bungie dann weitere Entlassungen bekannt. Pete Parsons sagte dazu, man habe alles versucht, die Entlassungen zu vermeiden, aber sie seien notwendig.

Dann folgte der Vorfall, der für viel Kritik aus der Community sorgte: Im Internet wurde Parsons Account auf der Webseite „Bring A Trailer“ gefunden. Dort kaufte ein Account namens „bngpparsons“ insgesamt 25 „klassische“ Autos und Motorräder und gab dafür knapp 2 Millionen Euro aus – darunter ein 1971 Porsche 911S Coupe für 201.000 US-Dollar, den er nur 3 Wochen nach der Entlassungswelle im Jahr 2023 erworben hat.

Wir haben über den Vorfall und die Reaktionen aus der Destiny-Community bereits 2024 auf MeinMMO berichtet. Hier könnt ihr den damaligen Artikel sowie die Kommentare aus unserer Community lesen: Destiny 2: Boss sollte auf Gehalt verzichten – Kaufte sich einen Monat nach den Entlassungen lieber ein irre teures Auto