In einem uralten Gebiet von WoW steht ein Objekt, das es so niemals wieder gab

Wer im Dämmerwald von World of Warcraft vorbeischaut, sollte kurz innehalten. Denn dort gibt es etwas, das es nie wieder im Spiel gab.

World of Warcraft ist riesig. Nicht nur die Spielwelt an sich hat eine Größe, die man in kaum einem anderen MMORPG finden kann, es gibt auch unendlich viele kleine Geheimnisse zu entdecken. Manchmal steht man dabei sogar vor einem Objekt, bei dem man gar nicht erkennt, wie besonders es eigentlich ist. Das kann euch zum Beispiel im Dämmerwald passieren – egal ob in Classic oder der modernen Retail-Variante. Denn dort findet ihr ein Objekt, das es in dieser Form nie wieder gab.

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Der Ortseingang von Dunkelhain

Was ist das für ein Objekt? Die Rede ist vom Torbogen der Stadt Dunkelhain im Dämmerwald. Es ist das einzige Objekt seiner Art, das ihr im Spiel finden könnt, denn es hat eine Besonderheit: Lesbaren Text.

Denn auf dem Torbogen könnt ihr das Wort „Darkshire“ lesen, also den englischen Namen für die Ortschaft Dunkelhain.

Es ist die einzige Ortschaft im Spiel, deren Namen mit lateinischen Buchstaben in der Spielwelt ausgeschrieben ist:

Der Torbogen ist halb unter Blättern verborgen – aber man kann klar “Darkshire” darauf lesen.

Warum kam das nie wieder? Das liegt daran, dass die verschiedenen Lokalisierungs-Teams damals bei der Vanilla-Version von Classic angefragt haben, ob es denn auch lokalisierte Assets – also Objekte im Spiel – geben würde, damit man eine einheitliche Spielerfahrung bieten kann. Immerhin sind alle anderen Texte im Spiel, etwa auf Weltkarten oder schlicht die Beschreibungen von Gegenständen und Tooltips, ebenfalls in mehrere Sprachen übersetzt worden.

Blizzard entschied sich aber dazu, tatsächliche Ingame-Objekte der Umgebung nicht zu lokalisieren. Stattdessen wurde Text künftig immer durch verschiedene kryptische Runen dargestellt, wie man es zum Beispiel von den Werbetafeln Dalarans kennt.

Gab es noch andere Objekte dieser Art? Ja, auch im Menschengebiet während der Vanilla-Zeit. Auf einem Wegweiser konnte man das Wort „Westfall“ lesen. In der modernen Version des Spiels ist das allerdings ersetzt worden, wie bei allen Wegweisern. Dort steht auf den Plaketten kein lesbarer Text mehr und nur wenn ihr mit der Maus über den Wegweiser fahrt, seht ihr im Tooltip den Namen des Gebiets, in das ihr geführt werdet.

Vielleicht ist uns aber auch ein anderes Objekt dieser Art entgangen. Kennt ihr noch ein Ingame-Asset, auf dem sich lateinische Buchstaben in WoW finden lassen?

Übrigens: Dass selbst Spiel-Assets lokalisiert werden, kommt durchaus vor. Besonders StarCraft II hatte eine Vielzahl von Gegenständen, die zum Beispiel in der deutschen Version auch mit deutschen Texten versehen war. Für World of Warcraft hatte man sich offenbar für einen anderen Stil entschieden – doch das passt auch etwas besser zu einer Fantasy-Welt mit magischen Runen und jeder Menge fantastischen Völkern.

Die Entwickler von World of Warcraft stecken aktuell in keiner guten Position. Denn viele müssen jetzt ein Jahr lang bangen, ob sie entlassen werden.