Die Loot-Shooter Destiny 2 und The Division 2 sollten erfolgreiche erste Teile fortsetzen. In beiden Fällen ist das fehlgeschlagen, sagt MeinMMO-Autor Schuhmann. Das Modell, solche Endlosspiele einfach zu beenden und neu fortzusetzen, ist gescheitert.

Das war die Idee des Modells: Die Spielmarken Destiny und The Division sollten neue Spiele-Welten etablieren und Shooter-Spiele mit MMO-Elementen für PS4 und Xbox One sein. The Division starte zudem schon für den PC, Destiny wollte mittelfristig da hin, bediente aber erst noch PS3 und Xbox 360 mit.

Zudem sollten sie den Publisher verlässliches, andauerndes Einkommen bescheren. Darauf stehen Publisher, wie man weiß.

Der Plan sah auf dem Papier so aus:

Ein Grundspiel sollte mit der Kampagne starten und den Spielenden ordentlich was zu tun geben und sie anfixen. Das Grundspiel bewarben die Publisher groß, so wie ein normales AAA-Spiel für Singleplayer

Das Spiel wollte man wie ein „MMO“ mit Patches und Balance-Änderungen frisch halten und verbessern. Die ständige Kommunikation mit den Spielern, Raids, die Loot-Spirale und Events schaute man sich von MMOs ab, die ja auf dem PC schon ein Jahrzehnt erfolgreich liefen

Dazu würde man die Spiele über DLCs oder sogar Erweiterungen einige Jahre laufen und größer werden lassen. So wie klassische Blockbuster auf Konsolen nach dem Launch für begrenzte Zeit erweitert werden

Letztlich wollte man das Spiel nach 2 bis 3 Jahren nicht mehr weiterentwickeln, sondern beenden, und mit einem Teil 2 weitermachen, der dann wieder zum Vollpreis im Laden steht

Activision und später Ubisoft wollten also die neue Idee, „Endlosspiele“ für PS4 und Xbox One zu entwickeln, mit der „alten Idee“ kombinieren, wie große AAA-Blockbuster á la The Witcher oder Skyrim gepflegt und monetarisiert werden.

Die Franchise „Call of Duty“, die jedes Jahr ein neues Spiel bringt, stand vor allem bei Destiny offenbar Pate für dieses Modell: Das zeigt der größenwahnsinnige Masterplan von Activision Blizzard.

Destiny stieß im April 2014 neue Tore auf. Das kannte man so alles nicht.

So sah das in der Praxis aus: Destiny erschien 2014, erhielt 2 DLCs, 2 Erweiterungen und einige Content-Patches. Dann stellte Bungie die Weiterentwicklung im Sommer 2017 ein und veröffentlichte Destiny 2 im September 2017.

Dabei hatte sich das Studio in verschiedene Teams aufgeteilt. Die Erweiterung 2016, „Das Erwachen der Eisernen Lords“ und kostenlose Updates 2017 wurden offenbar von einem „B-Team“ entwickelt, während das „A-Team“ an Destiny 2 saß.

The Division erschien 2016, erhielt 3 DLCs und wurde aufwändig mit Updates auf einen guten Stand gebracht und poliert. Die Weiterentwicklung endete etwa 2 Jahre nach dem Release. Der Patch im April 2018 brachte The Division in einen echt starken Zustand.

2019 erschien The Division 2. Angeblich hatte Massive mit der Arbeit am Nachfolger bereits begonnen, kurz nachdem The Division 1 erschienen war. The Division 1 war von anderen Studios Ubisoft weiterentwickelt worden.

The Division 1 fesselte 2016 mit einer ungewöhnlich düsteren Story.

Zweiten Teilen fällt es schwer, die Fans zu begeistern

So kamen die zweiten Teile an: Destiny 2 hatte zum Launch eine Phase von wenigen Wochen, in denen das Spiel gelobt wurde. Die Verkaufszahlen waren offenbar auch hervorragend. Es wurden besonders viele der teuren Sonder-Editionen verkauft.

Dann aber brach die Kritik los:

den Fans fehlten einige Features aus Teil 1 und vor allem Inhalte von früher

PvP war in Teil 2 zudem deutlich unbeliebter

es waren nicht genügend Neuerungen zu erkennen

es fehlte Abwechslung und Inhalt im Endgame

es wurde zu viel aus Teil 1 beibehalten und recycelt, wie Waffen, Gegnertypen, die Klassen, viele NPCs und auch sonst so gut wie alles

vor allem die fehlende technische Weiterentwicklung wurde bemängelt. Viele Veteranen von Destiny 1 hätten sich beim neuen Spiel 60 FPS oder dedizierte Server gewünscht

Destiny machte in der Folge die schwerste Zeit seiner Geschichte durch und konnte qualitativ erst im September 2018 mit der Erweiterung „Forsaken“ zulegen. Der Erfolg der Reihe war aber nicht mehr so groß wie erhofft und Activision zog sich im Januar 2019 von Destiny zurück.

Destiny war Ende 2017 und lange 2018 ziemlich am Boden.

The Division 2 hatte etwa 2 Monate, in denen es gelobt und sogar gefeiert wurde: Die Kampagne brillierte zu Beginn, das Spiel fing die Atmosphäre von Washington, DC; perfekt ein und die Missionen wirkten toll designet: Vor allem die Mission auf Roosevelt Island war ein Highlight.

Dann aber machte sich unter den Stammspielern Frust breit:

die Langzeit-Motivation war nicht gegeben

die neuen Updates brachten wenig Wiederspielbarkeit

einige grundlegenden Spiel-Mechaniken gerieten in die Kritik

zudem vermissten die Spieler die besonderen Spiel-Modi von Teil 2

das PvP blieb in The Division 2 praktisch nicht-existent

Laut Ubisoft blieb The Division 2 bei den Verkaufszahlen unter den Erwartungen. Man konnte offenbar nicht vermitteln, warum sich Spieler einen neuen Teil kaufen sollte, nachdem man den ersten richtig gut gepatcht hatte.

Mit Warlords of New York bekam The Division 2 im Jahr 2020 eine neue Erweiterung.

So geht es jetzt weiter: Bungie hat angekündigt, dass es so bald kein Destiny 3 gibt. Stattdessen will man Destiny 2 noch mindesten bis 2022 weiterentwickeln mit Erweiterungen.

Die Zukunft von The Division 2 ist unklar. Nachdem 2020 eine große Erweiterung erschien, ist eine reguläre Erweiterung des Spiels mit Content-Updates geplant. Es ist auch ein neuer Modus im Gespräch. Ob die Reihe The Division fortgesetzt wird, weiß man im Moment nicht.

„Content-Modell“ zeigt in der Praxis viele Schwächen

Das sind die größten Probleme mit dem Modell: Die Idee eines „Games as a service“ ist es, ein Grundspiel mit den Jahren immer weiter zu verbessern, zu verfeinern und dem Spieler mehr Möglichkeiten zu geben sich zu entfalten. Der Spieler soll zudem in der Welt wachsen, sich einen Charakter und ein soziales Umfeld aufbauen, das ihn bindet. Er soll Wurzeln schlagen.

Der Spieler soll seinen Helden mit den Jahren liebgewinnen und entwickeln.

Nachdem Spiele wie Destiny oder The Division über 3 Jahre verfeinert und verbessert werden, ist es für Spieler nicht nachzuvollziehen, warum sie das nun aufgeben sollten, um in derselben Welt von vorne zu beginnen. Vor allem wenn kaum Neuerungen zu erkennen sind, sondern es sich lediglich um eine neue Kampagne handelt.

Dieser Neustart mit nackten Händen weckte viel Unmut. Es fiel den Studios auch schwer, die Games zu bewerben, außer über die Story und die Atmosphäre, von etwas Mächtigem bedroht zu werden. Es waren bei beiden Nachfolge-Titeln wenige bis keine neuen einzigartige Verkaufspunkte zu erkennen. Es ist für die Studios eine harte Situation:

einerseits soll sich Teil 2 wie das „alte Spiel“ anfühlen und alle Features und Bequemlichkeiten bieten, an die sich Spieler gewöhnt haben

andererseits soll es „neu und aufregend“ genug sein, damit Spieler das Gefühl haben, wirklich was Neues zu spielen und nicht das alte Spiel einfach weiter, denn da hat sich ja schon Ermüdung breitgemacht

In der Praxis hat es sich zudem als Problem erwiesen, die Spieler beständig und für Kleinigkeiten zur Kasse zu bitten. Denn für jeden DLC sollen Spieler dann etwa 10€ abdrücken, für Erweiterungen noch mal 40€ und für das jeweils neue Spiel dann noch mal 70€.

Wenn DLCs enttäuschen und die Stimmung im Keller ist, hören Spieler schlicht damit auf, sich die neuen Inhalte zu kaufen: Die Spieler-Basis zersplittert und wird kleiner. Das Problem verschärft sich zudem dadurch, dass Spieler sich den neuen Inhalt immer dann kaufen sollen, wenn der alte Inhalt verbraucht und die Stimmung tendenziell mies ist.

Immer wieder liest man von Spielern, dass sie es satt haben über die Jahre so viel Geld in ein Spiel zu investieren, selbst wenn sie es so viel spielen wie Destiny oder The Division.

Er musste den Kopf für Destiny 2 hinhalten, obwohl er nur wenig Zeit am Steuer hatte: Luke Smith.

Außerdem gab es ein praktisches Problem: Es ist offenbar logistisch extrem schwierig, ein neues Spiel zu entwickeln, während das alte fortgesetzt und weiterentwickelt wird:

Massive hat das mit The Division 2 augenscheinlich gut hinbekommen. Aber auch nur, weil andere Ubisoft-Studios die Weiterentwicklung von The Division 1 übernahmen

Bungie war konstant im Krisen-Modus, weil ihnen die Content-Pipeline für Destiny 1 Ende 2015 zusammenbrach und sie Destiny 2 rebooten und unter Zeitdruck fertigstellen mussten. Das sorgte dafür, dass 3 der 6 Content-Jahre bei Destiny eher mäßig waren. Von dem Schlamassel hat sich Bungie noch immer nicht so richtig erholt.

Ein Reboot vor 2 Jahren entschied wohl das Schicksal von Destiny 2

Darum wurde das Modell verwendet: Das Modell von Destiny und The Division 2 stammt noch aus einer Zeit, als man dachte, dass Spiele-Reihen jedes Jahr oder alle zwei Jahre im Handel liegen müssten, um neue Spieler zu erreichen. So wurden klassische Spiele-Reihen auf PS4 und Xbox One betrieben. Das ist das Modell, auf das etwa Call of Duty setzt.

Daher dachten auch Activision Blizzard und Ubisoft man bräuchte neue Spiele, um den Spielern visuell und über die PR klar zu signalisieren, dass sie in das Game neu einsteigen können und um das Spiel relevant und im Gespräch zu halten.

Das Denken verändert sich mittlerweile

Das hat sich geändert: In den letzten 6 Jahren hat sich der Markt entschieden verändert. Dank solcher Endlos-Spiele wie GTA Online, Fortnite oder Apex Legends ist es jetzt klar, dass Spielereihen konstant im Gespräch bleiben können, auch ohne in neuer Box und mit Aufstellern „im Laden zu stehen.“ Zusätzlich hat das digitale Kaufen von Spielen bei den Konsolen mächtig an Fahrt gewonnen.

Gerade GTA Online ist ein Beweis dafür, wie Spiele mit guten Inhalten und einer tollen Community über Jahre relevant und höchst profitabel bleiben.

Vor allem der Erfolg von „The Elder Scrolls Online“ auf PS4 und Xbox One hat aber dazu beigetragen, dass sich die Idee festsetzt: Games-as-a-service-Titel können beständig weiterentwickelt werden und brauchen Fortsetzung und keinen Neustart – auch nicht auf PS4 und Xbox One.

The Elder Scrolls Online ist ein Beispiel dafür, wie es „ohne Teil 2“ geht: Nämlich auch und besser.

Spiele wie Anthem erscheinen heute gleich mit der Ansage: Wir bringen gar keine DLCs. Okay, bei Anthem ging das furchtbar schief, aber schon 2019 war dieses Umdenken bei neuen Online-Spielereihen zu erkennen.

Das Studio Wildcard hat die Arbeit an Teil 2 von ARK Survival Evolved eingestellt, um weiter an ARK zu entwickeln. Sie haben bemerkt, dass die bestehenden Fans nicht damit aufhören wollen, das alte MMO zu spielen und zu lieben.

Wahrscheinlich hat sich die Idee, ein „Endlosspiel zu beenden und genauso, aber anders fortzusetzen“ einfach als etwas entpuppt, das die Spieler in der Form nicht wollen. Die einzige Spielereihe, die sich das leisten kann, scheint FIFA zu sein.

Sogar Call of Duty findet mittlerweile Gefallen daran, mit Warzone ein Endlos-Spiel zu betreiben und hat es gar nicht so eilig, das neue Call of Duty 2020 ins Gespräch zu bringen, wie in den Jahren zuvor.

Bei Destiny geht es ohne Teil 3 weiter.

Eigentlich hätte Destiny 3 erscheinen sollen. Das war der Wille von Activision Blizzard, wie man aus dem Vertrag weiß. Gerade zum Launch von PS5 und Xbox Series X hätte sich das angeboten.

Doch offenbar stellte sich Bungie hier quer und hatte eine andere Vision. Die beiden Firmen gingen getrennte Wege. Mittlerweile sind Studio und Publisher schon 19 Monate getrennt:

Destiny 2 ohne Activision Blizzard sollte toll werden, ist bislang enttäuschend