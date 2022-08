Destiny 2 macht in Season 18 gute Exotics noch besser – Hüter träumen bereits von ultimativen Blitz-Builds

Es sollte ein kurzer, trockener Sandbox-Blog werden, den Destiny 2 gestern veröffentlicht hat. Doch der brachte die Spieler sofort ins Schwärmen. Nicht nur, weil er so einigen, beliebten Exotics weitere Vorteile einbringt, sondern auch, weil er die „allgemein positivste Veränderung“ seit langem ankündigt. MeinMMO sagt euch, was die Hüter so ins Schwärmen gebracht hat.

Was hat Bungie im neuesten Blog angekündigt? Zunächst einmal steht nun definitiv fest, dass die neuen Blitzfähigkeiten, Arkus 3.0 genannt, in Season 18 live gehen werden. Damit integriert Bungie das letzte Fähigkeiten-Upgrade und schließt die Überarbeitung der drei Lichtklassen vollständig ab. Erste Details zeigt Bungie seinen Spielern im Showcase am 23. August.

Doch der „This Week at Bungie“-Blog hatte noch mehr gute Neuigkeiten zu bieten. Wir haben ihn bereits analysiert, fassen seine Highlights hier zusammen und sagen, welche Waffen ihr unbedingt vor Season 18 noch abstauben solltet.

Arkus 3.0 startet am 23. August in Destiny 2.

Season 18 bringt allgemeine Buffs für unbeliebte Waffen

Am 23. August, zum Start der Season 18, erhalten Scout-Gewehre und schwere Granatwerfer zunächst einen allgemeinen Schadensbonus. Leichte Bögen sowie 360er-Automatikgewehre bekommen ein nettes Plus. Und Glefen hauen ebenfalls mehr rein, denn sie werden beim Nahkampf gebufft und können außerdem in Season 18 die Nahkampf-Perks exotischer Rüstung aktivieren.

Sie triggern dann mit dem Titan-Exo „ACD/0 Rückkopplungs-Hindernis“ und mit den Warlock-Exos „Karnstein-Armbinden“ und „Nekrotischer Griff“.

Allein das klingt schon nach einer Menge Arkus-Spaß mit Fäusten und giftigen, nekrotischen Gleven. Doch Bungie packte noch mehr in sein Season-18-Update. So bekommt Destiny 2 endlich starke Verbesserungen für mehrere, teilweise etwas vernachlässigte, exotische Waffen:

Darunter die Bögen „Wunschender“ sowie „Ticcus Weissagung“, die Handfeuerwaffe „Dienstvergehen“, die Schrotflinte „Legende von Acrius“, der Granatwerfer „Löwengebrüll“ sowie das Automatikgewehr „Arbeitstier“.



Zusätzlich ergänzende, intrinsische Champion-Perks für exotische Waffen ab Season 18 für: Der Exo-Bogen „Le Monarque“ und das Exo-Maschinengewehr „Donnerlord“ bekommen intrinsische Perks gegen Überladungs-Champions. Die Exo-Handfeuerwaffe „Dienstvergehen“ kann Unaufhaltsame Champions stoppen. Und der schönste Bogen in Destiny 2 „Wunschender“ erhält Anti-Barriere-Pfeile.



Rückenwind für so einige angestaubte Exo-Waffen

Bungie sorgt mit diesem Update dafür, dass ihr euch absolut überlegen solltet, schon mal ein paar verstaubte Exotics wieder auszupacken.

Die exotische Arkus-Schrotflinge „Legende von Acrius“.

Allein das Waffen-Upgrade für das Arkus-Exo „Donnerlord“ könnte eine richtig starke Endgame-Option in Season 18 werden. Sollte vielleicht sogar noch ein Katalysator ins Spiel gebracht werden, der ein paar mehr Kugeln ins Magazin bringt, würde dieses Maschinengewehr das Spiel und eure Gegner komplett beherrschen sowie elektrifizieren.

Aber auch die Exo-Schrotflinte „Legende von Acrius“ könnte der Star der neuen Meta in Destiny 2 werden. Hier packt Bungie in den Katalysator den zusätzlichen Perk „Röhrenlauf“, was einen Schadensbonus von enormen 50 % für drei Folgeschüsse nach einem erfolgreichen Nahkampf bedeutet. Mit den Titan-Exotics „Synthoceps“ oder dem Jäger-Exo „Handschlag des Lügners“ wäre das eine wirklich fiese Kombination für jeden eurer Gegner.

Comeback des „König der Granatwerfer“ möglich: Dann war da noch dieser nur kurz erwähnte Hinweis am Ende, dass Bungie in Season 18 schweren Granatwerfern ein Schadenplus von 10 % gegen Majors, also Gegner mit gelbem Balken, gibt. Das klingt nach einem guten Grund, wieder für mehr „Anarchie“ in Destiny 2 zu sorgen. Mit dem nötigen Rückenwind durch das Arkus-3.0-Upgrade könnten damit Bosse wieder in einer Verkettung von vernichtenden Arkus-Blitzen in die Knie gezwungen werden.

Allein das lässt einige Hüter bereits auf reddit von fantastischen, neuen Build-Kombinationen mit Arkus schwärmen und den Synergien mit alten Exotics.

Verdammt. Hier gibt es viele tolle Veränderungen. Glefen, die mit Nahkampf-Exoten und exotische Waffen, die mit Anti-Champion-Perks arbeiten? […] schreibt der Spieler kallemacd via reddit

Destiny 2 nerft bald eines der besten Exotics – Genießt die Waffe, solange ihr könnt

Ein paar zusätzliche Vergünstigungen gibt es auch: Mit den Ursprungs-Perks von Gambit und dem Eisenbanner war Bungie noch nicht zufrieden. Deswegen hat man beide überarbeitet.

Aus der Gambit-Herkunftseigenschaft „Eindringlingstracker“ wird zu „Gun and Run“ umbenannt. In Season 18 soll sie eure Sprintgeschwindigkeit bei Multi-Kills erhöhen.

Und die Eisenbanner-Herkunfseigenschaft „Schleichender Wolf“ gewährt euch ab Season 18 verbessertes Radar und hilft euch vom Radar zu verschwinden, wenn ihr eine geringe Gesundheit habt.

Das sind die wichtigsten Änderungen für das PvP

Beim PvP stehen auch zwei Änderungen an, die viele Spieler bereits gefordert und nun sehr begrüßt haben. Für Season 18 kommt nämlich endlich der Maulkorb für die exotische Schrotflinte „Lord der Wölfe“. Das soll Schluss mit dem Heulen machen und auch die viel zu vorteilhaften Kombination mit bestimmten exotischen Rüstungsteilen beenden. In Summe will Bungie aus „Lord der Wölfe“ ein braves und praktikableres PvE-Exotic machen.

Schon lange überfällig: Ein Maulkorb für „Lord der Wölfe“

Damit es im PvP gehorsam Sitz macht, bekommt es folgende Anpassungen:

Im PvP habt ihr nur noch 10 Schuss statt 15. (PvE unverändert) und mach ~20 % weniger Grundschaden. Also nur noch 35 pro Körpertreffer im PvP, 44 bei aktiviertem Exo-Perk)

Wenn der Exo-Perk „Lasst die Wölfe los“ aktiv ist, reduziert sich zudem der Burst, die Schüsse pro Abzug, von 10 auf 5 und obendrauf kommt eine Burst-Verzögerung von 60 % dazu.

Gegner im PvE müssen dafür 20 % mehr Schaden von „Lord der Wölfe“ hinnehmen.

Darüber hinaus bekommt auch das Western-Style-Scoutgewehr „Erzählung eines Toten“, die Exo-Brust „Omnioculus“ des Jägers und der Stasis-Aspekt „Wispern der Ketten“ im PvP einen dämpfenden Klacks verpasst.

Bungie nerft den Exo-Perk von „Erzählung eines Toten“. Er verstärkt ab Season 18 nicht mehr den Schaden gegen Spieler, sondern gewährt stattdessen erhöhtes Nachladen, Zielunterstützung und Reichweite pro Stapel. Der Katalysator verursacht zudem 20 % weniger Schaden pro Kugel, hat aber bei maximalem Stapeln dann auch eine 180er-Feuerrate. Im PvE habt ihr weiterhin den zusätzlichen Schaden – dort ändert sich nichts.

Bei dem Exotic „Omnioculus“ sowie dem Stasis-Aspekt „Wispern der Ketten“ schwächt Bungie die Schadensreduzierung im PvP ab, um ihnen die Team-Übermacht zu nehmen.

In Zukunft will Bungie übrigens noch weitere Exotics mit intrinsischen Eigenschaften gegen Champions ausstatten und auch den Spurgewehren noch mehr Aufmerksamkeit schenken. Darüber hinaus gibt es jedoch noch ein paar andere Updates in Bungies neuester Ankündigung. Solltet ihr also weitere Informationen brauchen findet ihr diese auf bungie.net.

Was sagt ihr zu den Änderungen? Konnte Destiny 2 damit auch die deutsche Community begeistern? Hinterlasst uns gerne einen Kommentar, wie ihr über die Änderungen denkt und was für euch die beste Anpassung ist.

Solltet ihr noch überlegen, welche Exotics sind noch für Arkus 3.0 eignen, dann ist dieser Artikel für euch interessant: