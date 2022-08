YouTuber testet Gaming-Tastatur mit 2 Features, die Controller seit Jahrzehnten haben – „Ist fast wie cheaten“

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In seinem Video zeigte er zudem, dass Movement-Tricks in Apex Legends einfacher durchzuführen sind (Super Gliding / Strafe Jumping ). Möchtet ihr euch das englische Video selbst ansehen, binden wir es hier für euch ein:

Er sagt, es ist eine der wenigen Hardware-Optionen, die euch nach dem Kauf sofort besser in einem Spiel machen. Die einstellbaren Switches zusammen mit dem Rapid Trigger sind besonders in Spielen wie Valorant oder CS:GO ein Segen.

Viele Gaming-Tastaturen besitzen relativ tiefe Tasten im Vergleich zu einem Controller. Ihr drückt die Taste also deutlich länger und dadurch überschneiden sich Tasten-Eingaben, was zu einer weniger exakten Steuerung führt.

WASD braucht ihr zum Beispiel in Shootern meist sofort – also legt ihr den Auslösepunkt auf den niedrigen Wert von 1 mm. Die Windows-Taste nervt beim Zocken – also kommt der Auslösepunkt auf das Maximum von 4 mm.

Um welche Features geht es? Wooting ist ein kleines Hardware-Unternehmen aus den Niederlanden, das mit dem Ziel gestartet ist, mehr Transparenz und Kommunikation in das Hardware-Business zu bringen ( via wooting.com )

Der Tech-YouTuber „Optimum Tech“ hat sich die neue Gaming-Tastatur Wooting 60HE genauer angesehen und ist begeistert von 2 Features. Es fühlt sich für ihn in Shootern wie Valorant oder CS:GO fast wie cheaten an. MeinMMO stellt euch die Technik vor.

