Ein Duo tauscht teure Grafikkarten durch günstige Modelle aus, um damit Geld zu verdienen. Aber ein Stromausfall macht den beiden einen Strich durch die Rechnung. Hotels mit teurer Gaming-Hardware werden häufiger Ziel von kriminellen Personen, die es auf leichte Beute abgesehen haben.

Hardware wird immer teurer und einige Betrüger lassen sich besondere Tricks einfallen, um „günstig“ an Hardware zu kommen, um diese anschließend teuer weiterverkaufen zu können.

Zwei Diebe ließen sich einen besonders dreisten Trick einfallen: Sie suchten sich E-Sports-Hotel, die mit leistungsstarker Hardware warben und mieteten sich dort ein. In China sind solche E-Sports-Hotels weit verbreitet und werden ausgiebig genutzt.

Im Hotel angekommen tauschten sie dann die teuren Grafikkarten durch mitgebrachte günstigere Modelle aus. Die gestohlenen Karten wurden Berichten zufolge anschließend für etwa die Hälfte ihres Marktwerts verkauft. Davon berichtet das englischsprachige Magazin Videocardz.com.

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Ein Elektriker wird nach einem Stromausfall misstrauisch

Die ersten Diebstähle waren übrigens erst nicht entdeckt worden, weil die Hotels nicht gemerkt hatten, dass jemand heimlich die Hardware austauschte. Ein Hotelmanager teilte der Polizei sogar mit, dass die Computer normal liefen und sich niemand beschwert habe. Erst nach dem Öffnen der Systeme stellte das Personal fest, dass die ursprünglichen High-End-Karten ausgetauscht worden waren.

Wie flogen die Diebe auf? Die beiden Diebe riefen bei einem Beutezug an der Rezeption ihres Hotels an, weil bei ihnen im Zimmer der Strom ausgefallen sei und baten um ein anderes Zimmer.

Der anschließend gerufene Elektriker fand dann jedoch Bruchspuren an den Gaming-Systemen. Das wiederum veranlasste das Hotel-Personal dazu, ein anderes Zimmer zu überprüfen, welches die „Gäste“ vorher genutzt hatten. In beiden Zimmern waren RTX-5080-Karten durch RTX-3060-Modelle ersetzt worden.

E-Sports-Hotels werden immer wieder Ziel von Einbrechern, die Hardware oder Zubehör zu stehlen versuchen. Und das gelingt mal mehr oder weniger erfolgreich.

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