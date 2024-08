Fortnite: 18-Jähriger hat live auf Twitch einen Wasser-Einbruch und gerät in Panik – Kollege brüllt, er soll gefälligst weiterspielen

Der Mitspieler scheint auch einfach nicht zu raffen, was da bei Rezon abgeht, oder es ist ihm in dem Moment egal.

Warum macht er so viel Stress? Die beiden spielen in einem Cash-Cup. Hier hat man 3 Stunden Zeit, um bis zu 10 Matches abzuschließen. Daher ist es schon durchaus sinnvoll, möglichst ohne Unterbrechung durchzuzocken.

So stand ihm das Wasser zum Hals: Während des Endes einer kompetitiven Runde in Fortnite, schreckte Rezon auf und brüllte: „Bro, das Wasser geht durchs Fenster.“

