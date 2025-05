Adam SkylineTV äußert sich endlich zu den Vorwürfen von Tanzverbot, gibt sich reuig und macht klar, wer an allem Schuld sein soll

Nach den Vorwürfen von Twitch-Streamer Tanzverbot gegenüber Adam „SkylineTV“ meldet dieser sich mit einem eigenen Statement zu der Situation. In seinem Video spricht er über seine Sicht, entschuldigt sich und zeigt Reue.

Was sind das für Vorwürfe? Nach einigen Monaten Pause meldete sich Tanzverbot vor ein paar Wochen auf YouTube und Twitch zurück. Er gab einen Einblick in seine aktuelle Situation und meinte gleichzeitig, dass seine vorherige Beziehung ihm viel Lebenswillen geraubt habe . Das war die Beziehung zu der Twitch-Streamerin Lola „quiteLola“.

Weiter behauptete Tanzverbot, dass Adam und Lola eine Affäre miteinander gehabt haben sollen, während Tanzverbot und sie in einer Beziehung waren. Lola wies diese Vorwürfe in einem Statement von sich, Adam in seiner ersten Reaktion ebenfalls.

Nun meldete sich Adam allerdings in einem neuen Statement auf YouTube erneut und zeigt Einsicht.

„Ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll“

Was sagt Adam in seinem Statement? Grundsätzlich zeigt Adam zunächst einmal Reue und entschuldigt sich dafür, sich mit Lola allein getroffen zu haben. Er kann es nachvollziehen, dass Tanzverbot die Treffen zwischen Lola und ihm als Vertrauensbruch sieht.

Gleichzeitig sagt er aber auch, dass er mit Lola nie sexuellen Kontakt hatte. Für ihn sei es immer nur eine Freundschaft gewesen.

Weiter meint er, er habe am 22. April 2025 über das Management versucht, Tanzverbot zu erreichen, um ein privates Gespräch zu haben. Das wurde allerdings von Tanzverbot abgelehnt.

Zuletzt betont Adam noch, dass sich ein solcher Sachverhalt nur schwierig in der Öffentlichkeit aufklären ließe. Das würde ihm gegenüber Misstrauen schüren, was Adam auch verstehen könne: „Dass da viele misstrauisch sind, verstehe ich absolut, weil es öffentlich so wirkt, als hätte ich etwas vertuscht oder als nehme ich die Sache nicht ernst genug, aber ich nehme es natürlich extrem ernst.“ (via YouTube).

Wer soll Schuld sein? Adam zeigt sich in seinem Statement zwar reuig und entschuldigt sich für sein angebliches Fehlverhalten, sieht das Problem aber eher bei Lola: „Ich weiß mittlerweile wirklich nicht mehr, was ich noch glauben soll, wenn es um Lola geht“ (via YouTube).

So soll sie ihm, und auch anderen, damals gesagt haben, sie sei single, später soll jedoch herausgekommen sein, sie hätte bezüglich ihres Beziehungsstatus gelogen. Mittlerweile glaube Adam bezüglich ihrer Beziehung mehr Tanzverbot, als Lola.

So nimmt die Community das Statement an: Die Reaktionen der Community sind durchwachsen. So fallen die Stimmen unter dem YouTube-Video eher positiv aus, was sich auch darauf zurückführen lässt, dass sich hier die Fans von Adam versammeln. Sie sind vermutlich eher gewillt, Adam zu glauben beziehungsweise zu verzeihen.

XYClanKILLER2 schreibt auf YouTube: „Ein sehr ehrliches und starkes Statement. Man merkt deutlich, dass Lola hier die treibende Kraft war und du durch ihre widersprüchlichen Aussagen größtenteils in die Situation hineingezogen wurdest. Wenn jemand eine zweite Chance verdient hat, dann definitiv du. (…)“

blackinfection schreibt auf YouTube: „Hey Adam, ich finde es gut, dass du deinen Standpunkt aufzeigst und deine Sicht der Dinge schilderst. (…)“

Andere sehen Adam immer noch kritisch:

Livid_Tutor_1125 findet das Statement nicht gelungen (via Reddit): „Er sagt einfach, ich hab zwar Tanzverbot, als Lügner und krankhaft eifersüchtig dargestellt und hinter den Kulissen als jemanden, der Wahnvorstellungen hat bezeichnet. Aber nun eine Woche später und da die Leute mehrheitlich zu Tanzverbot gehören… Ja, sorry, Lola war schuld. Sie hat behauptet, sie sei Single, obwohl er privat mit beiden zu tun hat und es besser wissen müsste.“

Haefler findet die Entschuldigung unnötig (via Reddit): „Wenn es wirklich keinen sexuellen Kontakt gab, dann ist das Video seltsam. Weil, wieso entschuldigen? Zwei Menschen treffen sich, aus welchen Gründen auch immer. Dann hat sich SkylineTV nichts zu Schulden kommen lassen, und wenn Lola dann noch dazu behauptet, sie sei Single, dann ist es noch unnötiger sich zu entschuldigen (…)“

