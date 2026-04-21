Tanzverbot traut sich nicht zurück auf Twitch, legt sich lieber mit dem größten deutschen Internetanbieter an

Anstatt auf Twitch zurückzukehren, wie es sich viele aus seiner Community wünschen, verteilt Kilian Tanzverbot Heinrich lieber Ansagen auf YouTube. Also genau das, womit er damals seine Karriere als Content Creator startete.

Mit wem legt sich Tanzverbot an? Nachdem Tanzverbot zuletzt noch eine Ansage an WC Frisch verteilte, musste jetzt der größte deutsche Internetanbieter Telekom sich sein Schimpfen anhören. Die deutsche Telekom hat einen Marktanteil von etwa 40 %, gefolgt von Vodafone. In seinem neuesten YouTube-Video Ansage an Telekom auf seinem Nebenkanal RANDOMVERBOT beschwerte sich Tanzverbot über das stockende Internet.

Zu Anfang meinte Tanzverbot, dass er eigentlich kein Freund davon sei, Ansagen zu machen , aber er sich äußern müsse. Sein Problem mit der Telekom: Obwohl der YouTuber Glasfaser besitzt und somit eine hohe Download- und Uploadrate hat, kann er seine Internetverbindung von 17 bis ungefähr 23 Uhr nicht richtig nutzen.

Seiten würden nur sehr langsam laden, egal ob Lieferando, YouTube oder X.com. Tanzverbot regte sich darüber auf: 200 Euro bezahle ich euch, richtig guter Kunde bin ich, habe noch nie einen Zahlungsverzug gehabt oder sonst irgendwie was. Ich habe immer gezahlt. Das kann doch einfach nicht sein! (Quelle: YouTube ab Minute 01:18)

Der Telekom Support sei auch keine großartige Hilfe gewesen, so Tanzverbot. Die Antwort des Supports schien Tanzverbot noch wütender zu machen.

In YouTube-Videos sich über Unternehmen, andere Personen oder allgemein Dinge aufzuregen, die Tanzverbot momentan stören, ist genau das, womit der Content Creator vor rund 11 Jahren berühmt wurde. Sozusagen kehrt Tanzverbot also zu seinen Wurzeln zurück. Auf Twitch möchte Tanzverbot allerdings noch nicht streamen.

Video starten Twitch-Streamer Tanzverbot spricht über seine schwierige Vergangenheit, bereut bis heute seine fehlende Schulbildung

Ich will zurückkommen, aber ich traue mich nicht

Warum will Tanzverbot nicht zurück auf Twitch? So sehr seine Uploads seine Community auch freut, so sehr wünschen sie sich den Content Creator auch wieder auf die Livestreamingplattform Twitch zurück. Dort hat Tanzverbot mit über 800.000 Follower ebenfalls eine große Reichweite (Quelle: Tanzverbot auf Twitch).

In einem anderen YouTube-Video erklärte er die Hintergründe zu seiner Nicht-Rückkehr:

Ich will zurückkommen, aber ich traue mich nicht. Ich traue mich einfach nicht auf meinen Hauptkanälen zu streamen. […] Das hängt aber einfach mit meiner Angst zusammen, dass ich viel mehr Angst vor den Leuten habe, die mich immer supported haben, als vor irgendwelchen Randoms.



– Tanzverbot auf YouTube ab Minute 00:21

Tanzverbot scheint zu denken, er hat seine Community im Stich gelassen, da er, wenn dann, nur auf TikTok livestreamt, nicht aber auf seinen Hauptkanälen, wo eben seine eigentliche Community ist. Auf TikTok würde es ihn laut eigener Aussage nicht interessieren, wenn Hate-Kommentare auf ihn zukämen. Aus seiner Community würde er sich die Antworten allerdings eher zu Herzen nehmen.

Der Content Creator war schon lange Zeit nicht mehr auf Twitch aktiv. Sein letzter Stream fand laut SullyGnome am 4. Juni 2025 statt. Das ist so lange, dass ein YouTube-Fan-Kanal seine eigenen Inhalte erstellen musste, um Videos liefern zu können.

Tanzverbot zog sich in eine längere Pause zurück, nachdem er im April 2025 öffentlich machte, dass es ihm in den Monaten zuvor sehr schlecht ergangen sei. Grund sei dafür hauptsächlich seine gescheiterte Beziehung zu der Twitch-Streamerin quiteLola gewesen: Twitch-Streamer Tanzverbot steckt in der Krise, sagt, seine Beziehung habe ihm viel Lebenswillen geraubt