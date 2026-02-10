„Wer schaut denn noch Let’s Plays?“ – Doku zeigt, wie Twitch YouTube abgehängt hat

2 Min. Johanna 0 Kommentare Lesezeichen
Auf YouTube ist die erste Folge der 2. Staffel der YouTube-Dokumentation erschienen. In 4 Folgen werden unterschiedliche Themen von YouTube-Deutschland beleuchtet und YouTuber und Twitch-Streamer interviewt. Die erste Folge dreht sich um Twitch und die damit verbundene Konkurrenz zu YouTube.

Was ist das für eine Doku? Der Filmemacher Paul Sydow ist mit einer 2. Staffel seiner YouTube-Dokumentation zurück. Auf insgesamt vier neue Folgen können sich die Zuschauer in dieser Staffel freuen. Zentrale Figuren werden in dieser Doku-Reihe die deutschen Content Creator Jasmin Gnu, Inscope21, Rezo und MrsBella sein.

Dabei werden die vier Folgen auf den vier verschiedenen Kanälen der YouTuber veröffentlicht. Jede Folge beleuchtet einen Aspekt der YouTube-Zeit und hat dabei den jeweiligen Content Creator im Fokus. Die Passagen aus der Vergangenheit werden mit aktuellen Interviews verschiedener YouTuber und Twitch-Streamer beleuchtet.

In der ersten Folge wurde Twitch als Konkurrenz zu YouTube behandelt und wie die Livestreaming-Plattform immer mehr an Beliebtheit gewann.

Gronkh, der Mann mit der Stimme – Karriere und Leben von Deutschlands bekanntestem Let’s-Player
Twitch löst YouTube in Sachen Let’s Plays ab

Wie hat Twitch YouTube abgehängt? „Wer guckt heute noch Let’s Plays?“ ist die Frage, mit welcher der YouTuber RobBubble relativ am Anfang der ersten Folge den Ton setzt (Quelle: YouTube ab Minute 05:00).

Let’s Plays waren eine sehr lange Zeit, vor allem zu den Anfängen von YouTube, eines der Formate, welche die Plattform dominiert haben. Schließlich kam jedoch in den späten 2010ern immer mehr Twitch auf und löste YouTube in Sachen Let’s Plays zunehmend ab.

Auf Twitch ist es möglich, live zu streamen und so als Streamer mit den Zuschauern das Spiel „zusammen“ zu erleben. Die Let’s Plays fanden somit schließlich eine Art neues Zuhause.

Twitch-Streamerin StarletNova bezeichnet Twitch als den „Mittelweg zwischen Let’s Plays beziehungsweise YouTube und Fernsehen“ (Quelle: YouTube ab Minute 03:47).

Twitch gibt Zuschauern generell betrachtet einen neuen Weg, die liebsten Content Creator auf eine andere Art und Weise kennenzulernen. Content Creator scheinen nahbarer, die Interaktion zwischen Zuschauer und Streamer fühlt sich durch den Live-Aspekt persönlicher an. Schließlich sitzt man virtuell gesehen „gemeinsam“ vor dem PC.

Viele Content Creator behandeln Let’s Plays heutzutage so, dass sie ihr Gameplay in ihrem Twitch-Stream aufnehmen, um eine geschnittene Version später auf YouTube hochzuladen. So können Zuschauer, die nicht in den Twitch-Stream einschalten konnten, das Gameplay auf YouTube „nachholen“.

Die nächste Folge wird voraussichtlich am 15. Februar 2026 auf dem YouTube-Kanal von Inscope21, InscopeLifestyle, erscheinen und den Fokus auf ihn als YouTuber haben.

Was sagt ihr zu dem ersten Teil der 2. Staffel der YouTube-Doku? Schaut ihr mehr YouTube oder Twitch? Schreibt es uns in die Kommentare! Auch die ARD produzierte eine Dokumentation über die erste Zeit von YouTube und seinen deutschen Video-Erstellern. Mehr dazu lest ihr hier auf MeinMMO: Eine neue Doku zeigt Aufstieg und Fall des ersten Traumpaars von YouTube Deutschland

Quelle(n): Jasmin Gnu auf YouTube
