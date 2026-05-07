Blizzard verkauft gerade absurd teure Skins für Diablo 4, aber um richtig gut auszusehen, müsst ihr gar nichts zahlen

Teure Skins sind schon seit dem Release von Diablo 4 immer wieder ein Thema. Aber aktuell sind es vor allem die kostenlosen Looks einer neuen Klasse, die bei den Spielern für Begeisterung sorgen, weil sie so außergewöhnlich sind.

Das hat es mit den Skins auf sich: In Diablo 4 habt ihr schon bei der Charaktererstellung viele Optionen. Zusätzliche Looks sammelt ihr im Spielverlauf, indem ihr Ausrüstung zerlegt und deren Designs in euren Kleiderschrank aufnehmt.

Mit Lord of Hatred kamen etliche neue Skins in den Shop. Die meisten davon sind ziemlich teuer. Für ein komplettes Ausrüstungs-Set müsst ihr 2.800 Platin hinlegen, also 25 Euro. Ein Bundle zu Warcraft mit einem Rüstungsset für alle Klassen kostet sogar 50 Euro.

Viele Spieler stellen nun jedoch fest, dass man das Geld gar nicht ausgeben muss, denn gerade die kostenlosen Skins des Warlocks sprühen vor Kreativität.

Video starten Der offizielle Launch-Trailer zu Diablo 4: Lord of Hatred Autoplay

„Normaler Samstagabend in Berlin“

Welche Skins gefallen den Spielern besonders? Die Spieler feiern die verschiedenen Looks des neuen Hexenmeisters. Vor allem die Helme werden gelobt: Sie seien „völlig abgedreht“, abwechslungsreich und kreativ gestaltet. Und es handelt sich dabei tatsächlich um kostenlose, reguläre Items aus dem Spiel.

Ein entsprechender Reddit-Post, der sechs extravagante Helm-Varianten zeigt, sammelte bereits knapp 2.900 Upvotes. Und die sehen alle sehr … interessant aus:

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Die Reaktionen in der Community sind fast durchweg positiv. Einige Designs erinnern die Spieler an „Venom“, während andere sich bei dem Look an das Berliner Nachtleben erinnert fühlen. Der Nutzer Corren_64 vergleicht das Design scherzhaft mit einem „Samstagabend in Berlin“.

Manche Spieler bedauern, dass das Gesicht des Charakters unter den massiven Helmen oft komplett verschwindet. Der Nutzer Mythos_Fenn_Shysa scherzt: „Wer muss schon aus seinem Helm rausgucken können, lol.“

Fest steht, dass die Designs der Hexenmeister-Skins und besonders der Helme völlig abgedreht und kreativ sind, wobei die Community besonders feiert, dass diese Varianten ganz regulär im Spiel findbar sind und nicht im Shop gekauft werden müssen.

MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus gibt auch gerne Geld in dem ARPG aus, um gut auszusehen. Als WoW-Veteran reizt ihn das neue Crossover mit den passenden Shop-Items zwar, aber die Preise lassen ihn (noch) zögern. Obwohl er seit dem Release bereits 430 Euro für Cosmetics in Diablo 4 ausgegeben hat, sind selbst ihm die neuen WoW-Skins schlicht zu teuer.