Diablo 4: „Langfristig das wichtigste Feature“ – Eine kleine Änderung in Season 5 sorgt für große Freude

In Diablo 4 fliegen die Schadenszahlen nur so über den Bildschirm, wenn ihr Monster schnetzelt. Das hat einige Spieler gestört – aber seit Season 5 könnt ihr selbst etwas daran ändern.

Was hat gestört? Vor allem starke Builds, die enormen Schaden verursachen, fluten eure Monitore mit Schadenszahlen. Spielt ihr mit Fertigkeiten, die Gegner verwundbar machen, wird auch das immer wieder angezeigt. Das sorgt letztlich dafür, dass ihr auf dem Monitor nicht nur eure Spielcharaktere und Monster seht, sondern auch sehr viele Zahlen und Statusmeldungen. Manche Spieler meinten: Das stört die Immersion.

Vor Season 5 gab es lediglich die Option, die Schadenszahlen oder aber alle Kampftexte gänzlich auszublenden. Viele Spieler berichteten, dass sie alle Zahlen in Diablo 4 ausgeblendet haben und „nie wieder einschalten“ werden. Andere hatten den Wunsch, nur bestimmte Zahlen und Texte ausblenden zu können. Jetzt kam die geforderte Änderung ins Spiel.

Was wurde geändert? Mit Season 5 zogen nicht nur neuer Endgame-Content und ein frisches Ruf-System zum Grinden ins Spiel, sondern auch zahlreiche kleinere Änderungen. Eine „Quality of Life“-Verbesserung an den Endgame-Bossen erfreute die Community schon seit der Ankündigung von Blizzard. Dazu ist es jetzt möglich, alle möglichen Kampftexte auszublenden.

Ihr findet die Einstellung im Spielmenü unter dem Reiter „Gameplay.“ Dort könnt ihr alle Kampftexte anzeigen und ausblenden – oder aber nur einzelne Werte wie Überwältigungsschaden oder den Schaden gegen verwundbare Ziele:

Seit Season 5 könnt ihr auch einzelne Kampftexte in Diablo 4 ausblenden.

„DPS-Zähler wäre noch besser“

Wie kommt das an? Die Änderung wird in einem Beitrag auf Reddit diskutiert. In einem Kommentar schreibt „-Mx-Life-“: „Oh, das ist großartig. Ich habe mich […] darüber aufgeregt, dass man nicht erkennen kann, was ein Upgrade bewirkt hat, weil all die verdammten Zahlen umherfliegen und man nicht sehen kann, ob sich etwas geändert hat.“

Für „xorxedino“ ist es „langfristig die wichtigste Funktion von Season 5.“ Und „Elegant_Spot_3486“ schreibt: „Das ist eine willkommene Änderung. Ich war mir dessen gar nicht bewusst.“ Auch andere scheinen sich über die Änderung zu freuen. Gleichzeitig haben sie aber noch einen anderen Wunsch, was die Schadenszahlen in Diablo 4 betrifft.

Dazu schreibt „Floripa95“:

Ich würde es LIEBEN, eine Option zu haben, bei der man nur die Gesamtsumme des verursachten Schadens pro Sekunde (pro Gegner) sieht. Wenn ich mit einem Build spiele, der schnell Schaden austeilt, was bringt es mir, jede Sekunde 150 Zahlen aufploppen zu sehen? Verdichtet sie einfach zu einer Zahl pro getroffenem Gegner, so hätten wir eine viel bessere Möglichkeit, den Schaden mit Freunden zu vergleichen […].

Auch ihm stimmen mehrere Nutzer zu. So schreibt ein Nutzer im Kommentar auf Reddit: „Ja, ein DPS-Zähler oben links oder rechts wäre für mich viel interessanter und weniger aufdringlich.“ Auch „akatash23“ meint: „Eine echte DPS-Zahl würde es vereinfachen, kleine Dinge (wie passive Skills) anzupassen und den Effekt zu sehen.“

