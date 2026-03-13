Diablo 4 hat ein cooles Feature aus Diablo 3 übernommen, aber ist damit so penetrant, dass Spieler lieber ohne Ton spielen

Mit Season 12 kam das Killstreak-Feature zu Diablo 4, mit dem ihr noch flotter leveln könnt. Viele Spieler finden das Feature allerdings so nervig, dass sie Teile davon am liebsten ausschalten würden.

Was ist das für ein Feature?

Blizzard hat in Season 12 ein sogenanntes Killstreak-System in das ARPG gebracht, das Veteranen noch aus Diablo 3 kennen dürften.

Schlachtet ihr viele Monster innerhalb eines kurzen Zeitfensters ab, startet ein Killstreak-Zähler. Solange der Timer läuft, sammelt ihr mit jedem weiteren Kill Punkte.

Am Ende erhaltet ihr Erfahrungspunkte und saisonales Ansehen („Brutalität“).

Killstreaks werden anhand der Gesamtpunktzahl in fünf Stufen eingeteilt: Killstreak, Gemetzel, Verwüstung, Blutbad und Massaker.

Je mehr Monster ihr in der Zeit plattmacht, desto mehr XP sammelt ihr also – und auch die erreichte Stufe gibt euch XP obendrauf. Das Feature bringt allerdings nicht nur Positives mit sich, denn viele Spielerinnen und Spieler sind aktuell ziemlich genervt davon.

Warum nervt das Feature die Spieler? Viele Spieler äußern sich aktuell im Subreddit von Diablo 4 zu dem Killstreak-Feature. Folgende Aspekte nerven die Community am meisten:

Der Kommentator ruft bei jeder startenden Serie lautstark „Killstreak!!!“, was viele Spieler als extrem repetitiv und aufdringlich empfinden.

Diese Ansage ist offenbar als „Dialog“ klassifiziert. Das führt dazu, dass das Spiel bei jeder Ansage automatisch Musik und Sound-Effekte leiser regelt, was viele Spieler aus dem Flow bringt.

Es gibt keinen separaten Regler für den Kommentar. Wer die Schreie loswerden will, muss sämtliche NPC-Dialoge stummschalten.

Der Zähler für die Killstreaks befindet sich mitten im Sichtfeld und nah am Charakter, wodurch wichtige Boden-Effekte von Gegnern oder Loot verdeckt werden können.

Besonders in Gebieten und Aktivitäten mit hoher Gegnerdichte, wie den Höllenhorden und in der Höllenflut, ploppen die Meldungen und Ansagen fast sekündlich auf.

Als wäre auf dem Bildschirm ohnehin schon nicht genug los.

Das sorgt dafür, dass Spieler bereits genervt von der Season sind, die erst gestern Abend gestartet ist. Einzelne erklären, dass sie Diablo 4 aufgrund dessen ohne Sound spielen. Andere haben alle Dialoge gemuted, das fühle sich aber „nicht richtig an“, schreibt etwa domiran in seinem Reddit-Post.

Auch im Forum von Diablo 4 wird das neue Feature kritisiert. So schreibt Apeira etwa in einem Beitrag, dass die Killstreak-Schreie überhaupt nicht zur Atmosphäre des Spiels passen. Er würde das ganze System am liebsten deaktivieren, mindestens aber die Ansagen.

Bleibt das so? Bisher ist das unklar. Schon auf dem Testserver (PTR) gab es Kritik an der aufdringlichen Optik des Killstreak-Features, aber Blizzard hat zum Release der Season keine Änderungen vorgenommen. Aktuell bleibt euch nur die Möglichkeit, im Menü unter „Optionen > Lautstärke“ die Dialoglautstärke zu reduzieren – mit dem Nachteil, dass ihr dann gar keine Dialoge mehr hört.

Season 12 fungiert als Übergangs-Season bis zum neuen DLC „Lord of Hatred“, der am 28. April 2026 erscheint. Mit einer Laufzeit von rund sieben Wochen ist sie deutlich kürzer als üblich. Mit der Erweiterung kommen dann etliche Änderungen, wie eine neue Klasse, ein frisches Gebiet und Anpassungen an den Skill-Trees. Diablo 4 wird mit dem neuen DLC außerdem noch härter, damit euch mehr als ein Feature herausfordert.