Autor von Reacher gibt zu, dass Tom Cruise in den Filmen ein Fehler war, Alan Ritchson „wurde geboren, um ihn zu spielen“

Reacher feiert mittlerweile schon mit der dritten Staffel einen großen Erfolg auf Amazon Prime Video. Vor der Serie mit Alan Ritchson gab es aber schon zwei Filme mit Tom Cruise. In einem Interview erklärte der Autor der Bücher, welchen Schauspieler er für die Rolle besser findet.

Wer ist der Autor von Reacher? Reacher basiert auf der Jack-Reacher-Buchreihe vom Autor Lee Child. Bisher erschienen 29 Bücher, die Nr. 30 folgt im November 2025. Jedes Buch ist eine abgeschlossene Geschichte, in der der titelgebende Ex-Soldat, Jack Reacher, sich in verschiedenen Orten der USA um plötzlich auftauchende Probleme kümmert.

Noch vor der Serie, die aktuell mit der dritten Staffel auf Amazon Prime Video läuft, gab es zwei Filme mit Tom Cruise, die 2012 und 2016 erschienen sind. In einem Interview äußerte sich Lee Child, wer von den beiden eigentlich der bessere Schauspieler für die Rolle ist. Sein klarer Favorit ist Alan Ritchson. Das liegt auch an seiner Größe.

Bildrechte der Reacher-Serie liegen bei Amazon MGM Studios.

Tom Cruise fehlt vor allem eines: die Größe

Was sagt Lee Child zu den Schauspielern? In einem Interview mit The Independent sprach der Autor über die beiden Darsteller und warum er Alan Ritchson passender findet.

Aber man kann sich der Tatsache nicht entziehen, dass Reacher ein großer Kerl ist. […] Es ist ein Teil seiner gesamten Art, die Welt zu sehen und wie die Welt ihn sieht. Er ist riesig, er ist unerbittlich, er ist furchteinflößend. Und trotz Toms Fähigkeit, Reachers Inneres herauszuarbeiten, ist er nicht riesig und nicht furchterregend.

Trotzdem mag er Tom Cruise und die Filme. Er lobt vor allem den ersten Film als scharfen, knallharten Thriller und dass Cruise ein smarter Typ und Filmemacher ist. Er erwähnt aber auch, dass die Leser mit dem Casting nicht zufrieden waren, und er glaubt, sie hatten recht.

Alan Ritchson findet er in der Rolle perfekt, er sagt sogar Alan wurde geboren, Reacher zu spielen und das weiß er. Eine weitere Schwierigkeit kam auf, als man für die dritte Staffel einen Schauspieler finden musste, um die Figur Paulie zu verkörpern, denn die musste noch größer sein als Alan Ritchson.

Trotz der Schwierigkeiten fand man den Schauspieler und Bodybuilder Olivier Richters, der auch in den Filmen Black Widow oder The Kings Men mitgespielt hat.

Was hat Alan Ritchson vor Reacher gemacht? Seinen großen Durchbruch hatte Ritchson wohl erst mit Reacher. Einen seiner ersten Auftritte hatte er in der Serie Smallville. Danach kamen kleinere Rollen in Serien und unbekannteren Filme. Seine erste größere Rolle hatte Ritchson in der Serie Blue Mountain State, die zwischen 2010 und 2011 lief. Andere Auftritte hatte er unter anderem in:

Die Tribute von Panem – Catching Fire (2013)

Teenage Mutant Ninja Turtles (2014)

Titans (2018 – 2021)

Fast and Furious 10 (2023)

