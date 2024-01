Amazon brach eine wichtige Regel von Reacher, holte sich dafür die Erlaubnis vom Autor der Geschichte

In der 2. Staffel der Amazon-Serie Reacher wichen die Serienmacher von der Buchvorlage ab und brachen dabei eine Regel von Reacher. Wie der Serienschöpfer in einem Interview verriet, hatte man zuvor extra den Autoren der Romane hinter Reacher kontaktiert und nachgefragt, ob die Änderung in das Konzept der Figur passe.

Achtung! Es folgen kleine Spoiler zur 2. Staffel von Reacher. Wenn ihr sie noch nicht gesehen habt und euch nichts vorwegnehmen wollt, dann solltet ihr nicht weiterlesen.

In der 2. Staffel gibt es ein Wiedersehen mit einer wichtigen Nebenfigur aus Staffel 1. Das kommt so eigentlich nicht der Buchvorlage vor, auf der die Amazon-Serie basiert.

Wie der Serienschöpfer Nick Santora in einem Interview mit TVLine am 19. Januar 2024 erzählte, klärte er die Änderung aber extra mit dem Autor der Bücher, Lee Child, ab, um sicherzugehen, dass es in das Figurenkonzept des Protagonisten passe.

Hier seht ihr einen deutschen Trailer zur 2, Staffel der Amazon-Serie Reacher:

Wiedersehen mit Finlay als Abweichung vom Original

Nick Santora betonte, dass er sich durchaus bewusst war, dass Jack Reacher ein Einzelgänger sei und andere nicht um Hilfe bitte:

„Die Regeln besagen, dass Reacher nicht mit einer Crew unterwegs sind. Die 110 ist seine Crew. Das ist seine Familie. Das sind seine Kollegen vom Militär, aber er wandert alleine durch die Welt. Wir wissen also, dass wir Reacher nicht mit einer Gruppe von Leuten haben können, die mit ihm von Stadt zu Stadt ziehen. Das ist nicht im Buch.“

Jedoch wollte das Produktionsteam die Handlung raus aus New York führen und für etwas Abwechslung sorgen, die Serie nach Boston verlegen. Also überlegte man sich, welche Figur gerade in Boston sei.

Da fiel ihnen Oscar Finlay ein, eine wichtige Nebenfigur aus der 1. Staffel von Reacher, bei der sie es etabliert hatten, dass sich wieder nach Boston aufmachen würde.

Daher kontaktierte Nick Santora den Buch-Autor Lee Child, um mit ihm die Abweichung von der Vorlage abzuklären:

„Ich habe mich an Lee Child gewandt, denn er ist ‘der Pate’, er hat diese Welt erschaffen. Ich fragte: ‘Wenn Reacher in der gleichen Stadt wäre wie jemand, mit dem er ein Abenteuer erlebt hat, jemand wie Finlay, und er bräuchte Hilfe, um böse Menschen davon abzuhalten, böse Dinge zu tun, würde er sich melden?’“

Das bejahte Lee Child. Jedoch stellte er auch klar, dass Reacher nicht sagen würde: „Komm, schließ dich meiner Bande von fröhlichen Männern an“.

Stattdessen würde die Figur nur subtil und für einen kurzen Moment um Hilfe bitten.

Wie unsere Kollegen von Moviepilot berichteten, gab es jedoch einen großen Kritikpunkt an der 2. Staffel von Reacher: Bemängelt wurde die Tatsache, dass Jack Reacher im Team unterwegs sei und dabei als Hauptperson etwas untergehe.

Jedoch versprach der Autor Lee Child bereits, dass die Figur in der 3. Staffel wieder zum Einzelgänger werde und sich die Geschichte wieder mehr auf Jack Reacher fokussiere, der im Alleingang unterwegs ist.

