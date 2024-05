Staffel 3 von Jack Reacher begeistert Fans schon jetzt mit dem neuen Bösewicht: „Die perfekte Casting-Entscheidung“

Die Serie „Reacher“ erhält 2025 eine dritte Staffel. Nun wurde eine Casting-Entscheidung bekannt gegeben, die die Fans begeistert. Der Neuzugang beeindruckt vor allem durch seine enorme Körpergröße.

Wer ist die neue Figur in Staffel 3? Jack Reacher trat in den letzten Jahren in zwei Filmen und der Serie von Amazon Prime auf. Ursprünglich stammt die Figur aber aus den Romanen des Thriller-Autors Lee Child, der für gewisse Änderungen in der Serie erst seine Zustimmung geben musste.

Fans der Bücher dürfte freuen, dass eine für die Serie neue Figur direkt aus der literarischen Vorlage stammt. Es handelt sich um Paul Masserella, der im Roman „Der Janusmann“ vorkommt. Die Figur ist Bodyguard des Oberbösewichts Zachary Beck und hört auf den liebevollen Spitznamen „Paulie“.

Im Buch wird die Figur als „ein sehr großer Kerl“ beschrieben. Er sei sogar sechs Zentimeter größer als Jack Reacher, der selbst schon riesig ist. Keine leichte Aufgabe für die Casting-Abteilung der Serie, aber geht es nach den Fans, haben die Verantwortlichen den perfekten Kandidaten für die Rolle gefunden.

Der größte Bodybuilder der Welt

Wer spielt Paulie? Wie nun bekannt wurde, wird der niederländische Bodybuilder Olivier Richters in die Rolle schlüpfen. Auf seinem Instagram-Profil beschreibt er sich als den „größten Schauspieler und Bodybuilder der Welt“.

Seine Maße sind beeindruckend: Richters ist 219 Zentimeter groß und wiegt 160 Kilo. Verglichen wirkt der Reacher-Darsteller Alan Ritchson mit etwa 195 Zentimetern regelrecht klein. In der neuen Staffel treffen also zwei große Männer aufeinander, die voraussichtlich nicht nur gemeinsam plaudern werden.

Der Darsteller Anthony Hall, der in Staffel 3 den Haupt-Antagonisten spielt, verrät:

Dieser Charakter (Paulie) lebt in der Serie, und sie haben einen epischen Kampf. Ich will nicht zu viel verraten, aber ja, sie treffen sich definitiv wie im Buch. Das Aufeinandertreffen von Reacher und Paulie hat etwas Marvel-mäßiges, oder? Sie sind wie zwei Typen in Superheldengröße, also ist das schon irgendwie cool. Anthony Hall via cinemablend.com

Olivier Richters hat übrigens bereits Erfahrung im Action-Genre. Er spielte unter anderem bei „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“ oder „Black Widow“ mit. Auch Reacher-Darsteller Alan Ritchson liebäugelt mit dem Superhelden-Genre.

Was denken die Fans? Wenn eine Romanfigur plötzlich mit einem bestimmten Schauspieler besetzt wird, können die Reaktionen schon mal recht unterschiedlich ausfallen. Bei Paulie und Olivier Richters scheinen sich die Fans aber vor allem zu freuen.

Im Vordergrund steht die enorme Körpergröße des Schauspielers. Dass Olivier auf den auch schon großen Ritchson treffen wird, veranlasst den X-User @KC__Today dazu, einen Vergleich zu Game of Thrones zu ziehen, wo sich Fans ein Duell zwischen den beiden riesigen Charakteren „Berg“ und „Hund“ gewünscht haben.

„Die perfekte Casting-Entscheidung“, findet @lvuexxx. „Es gibt jemanden… größer als Reacher?“, fragt sich der X-User @barburtweeto. Einige Fans haben außerdem bereits erste Memes gebastelt:

Mit ihrer Entscheidung haben die Verantwortlichen hinter der Serie scheinbar einen Nerv getroffen und alles richtig gemacht. Wie genau Paulie in der dritten Staffel auf Reacher trifft, erfahren wir nach aktuellem Stand erst 2025 auf Amazon Prime. Hauptdarsteller Alan Ritchson hatte seinen Durchbruch als Schauspieler übrigens erst mit 39 – auf MeinMMO könnt ihr nachlesen, wie er sich auf die Rolle Jack Reacher vorbereitet hat.