Path of Exile 2: Spieler opfern ihre hart erarbeiteten Charaktere auf Level 100, Community feiert sie als Helden

Ein neues Feature bewegt Spieler in Path of Exile 2 dazu, ihre hochgelevelten Charaktere imposant zu löschen – für das Wohl der Allgemeinheit. Dafür werden sie von ihren Mitspielern gefeiert.

Warum opfern die Spieler ihre Charaktere? In Path of Exile 2 können seit Patch 0.5 Spieler ihre Charaktere auf Level 100 in einem imposanten Ritual opfern, was dazu führt, dass der Charakter endgültig gelöscht wird. Der erste Spieler, der dieses Opfer in einer Liga erbringt, wird zum „Märtyrer des ersten Edikts“ (engl. Martyr of the First Edict) ernannt und erhält im Gegenzug den einzigartigen Titel.

Dieses Opfer hat einen direkten Nutzen für die Community: Alle anderen Spieler derselben Liga erhalten dadurch einen zusätzlichen passiven Fertigkeitspunkt, den sie in ihre Builds investieren können. Um diesen Punkt einzusammeln, müssen die Spieler den Ort namens „Site of the Chosen“ am Origin Tower aufsuchen.

Der bekannte Streamer „cArn_“ hat dieses Ritual entdeckt und unbewusst als Erster in der SSF-(Solo Self-Found)-Ladder mit seinem Titan auf Level 100 durchgeführt. Dadurch ist er der allererste Märtyrer des ersten Edikts in der Geschichte von Path of Exile 2 (siehe pathofexile2.com). Das Ritual könnt ihr euch auf seinem Twitch-Kanal anschauen.

Ihm folgten weitere Spieler anderer Ligen, wodurch sie in der Community als Helden gefeiert werden (siehe Reddit). Ob es in eurer Liga bereits einen Märtyrer gibt und wer euer Held ist, könnt ihr in der offiziellen Übersicht nachschauen.

Video starten Path of Exile 2 zeigt die neue Geistläuferin aus Return of the Ancients im Trailer Autoplay

„Von nun an wird jede Liga ein Wettlauf bis 100 sein, damit einer zum Märtyrer werden kann“

Wie kommt das Feature bei der Community an? Die Community tauscht sich auf Reddit über die Entdeckung des Features aus. Sie sind sich einig, dass die Opferung nun einen spannenden und lohnenswerten Anreiz gibt, möglichst schnell auf Level 100 zu kommen und damit auch noch etwas für die Gemeinschaft zu tun. So hätten alle etwas vom künftigen Wettkampf um den Posten.

In verschiedensten Memes und Posts werden die Märtyrer als Helden gefeiert, wie in diesem Exemplar):

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

(zu Deutsch: Ich, 1 Punkt entfernt davon, meinen Build fertigzustellen – Märtyrer des ersten Edikts)

Vou-11890 eröffnet seinen Post mit „Eine der stimmigsten Ergänzungen zum Genre der Saisonspiele, die ich je gesehen habe. GG GGG“.

Darunter finden sich etliche Spieler, die sich bei den Märtyrern ihrer Liga bedanken. Zylosio fügt hinzu: „Echt mega! Von nun an wird jede Liga ein Wettlauf bis 100 sein, damit einer zum Märtyrer werden kann.“

TaintedQuintessence schlägt zudem vor: „Sie sollten dort eine Statue des Charakters aufstellen.“

Mit den ersten Spielern, die es als Märtyrer in die Geschichte ihrer Ligen geschafft haben, werden in der kommenden Zeit weitere folgen. Die Community hofft, dass das Feature auch in den nächsten Saisons erhalten bleiben wird.

Wie findet ihr das Feature? Wollt ihr auch ein Märtyrer werden oder seid es vielleicht sogar schon geworden? Schreibt es uns in die Kommentare! Während einige noch mit dem Leveln ihrer Charaktere beschäftigt sind, gefährden andere die komplette Wirtschaft des Spiels – so sehr, dass die Entwickler reagieren mussten: Path of Exile 2 dreht Spielern jetzt den Loot-Hahn zu, gibt zu, dass sie es übertrieben haben