Es ist nicht leicht MMORPGs erfolgreich auf dem Markt zu halten und das über eine lange Zeit. Wir stellen euch daher heute 5 Online-Rollenspiele vor, die stark gestartet sind und heute noch laufen, die aber wohl kaum noch jemand auf dem Schirm hat.

Anfang des Jahrtausends galten MMORPGs als das große Genre. Es kamen viele Spiele, die um die Spielerschaft buhlten. Manche, wie World of Warcraft oder The Elder Scrolls Online schafften es, auch heute noch erfolgreich zu sein. Doch so erging es nicht jedem Online-RPG.

Wir stellen euch in dieser Liste Genre-Vertreter vor, die nach World of Warcraft veröffentlicht wurden. Es handelt sich um Titel, die noch nicht eingestellt wurden, sondern, die ihr auch heute noch spielen könnt. Allerdings ist von ihrem anfänglichen Erfolg heute kaum noch etwas übrig und die Titel sind nicht mehr wirklich relevant.

Das haben die Titel gemeinsam:

Alle Spiele sind erfolgreich gestartet

Der Release fand nach WoW statt

Ihr könnt sie heute noch spielen

Die Spielerzahlen und auch das Interesse am MMORPG sind so stark zurückgegangen, dass sich heute kaum noch jemand dafür interessiert

Sie haben mittlerweile laut Steamcharts weniger als 500 Spieler

Das MMORPG Age of Conan richtet sich an erwachsene Spieler.

Age of Conan

Entwickler: Funcom | Plattform: PC | Releasedatum: 20. Mai 2008

Was ist Age of Conan? Age of Conan wurde 2008 mit dem Untertitel „Hyborian Adventures“ gestartet. Das Spiel versetzt euch in die Welt Hyboria, Schauplatz der Conan-Romane von Autor Robert E. Howard.

In der Rolle eines Soldaten, Schurken, Priesters oder Magiers, unterteilt in je drei Unterklassen, erkundet ihr eine große Welt, in der euch NPCs Quests erteilen. Die Kämpfe gegen Feinde laufen aktiv ab, wobei eure Angriffsrichtung besonders wichtig ist. Gegner lassen sich nämlich von verschiedenen Seiten treffen.

Die recht brutalen Kämpfe brachten dem Spiel eine USK-Alterseinstufung ab 18 Jahren ein.

Wie startete das Spiel? Der Start verlief sehr gut. In den ersten fünf Wochen konnten mehr eine Million Exemplare des MMORPGs Age of Conan: Hybrian Adventures verkauft werden. Außerdem erhielt das Spiel mehrere Auszeichnungen.

Wie sieht es heute aus? Heute ist das MMORPG unter dem Titel Age of Conan: Unchained nach wie vor spielbar. 2013 erfolgte die Umstellung auf ein Free2Play-System. Allerdings half dies dem MMORPG nicht wirklich dabei, großen Erfolg zu haben. Neuer Content kam zu langsam und es gab immer wieder technische Probleme.

Im Frühjahr 2017 versetzt Funcom das Spiel in den sogenannten „Maintenance Mode“. Das bedeutet, dass kaum noch neuer Content folgt, der Betrieb das Spiel aber weiter aufrechterhalten wird.

Die Spielerzahlen liegen laut Steamcharts bei mittlerweile 68 gleichzeitigen Spielern, im Peak waren es in den vergangenen 30 Tagen 141 Spieler (Stand: 12. Oktober 2020).

Warum scheiterte das Spiel? Schon bei Release gab es Kritik an Bugs, welche erst nach und nach über einen längeren Zeitraum behoben wurden. Das vergraulte einige Spieler. PvP und das Crafting-System funktioniert nicht richtig.

Im Grunde wurde das MMORPG unfertig veröffentlicht und schaffte es nicht, innerhalb kurzer Zeit einen guten Status zu erreichen, was Age of Conan einen nicht unerheblichen Teil der Community kostete.

