Das MMORPG Age of Conan, das im Mai 2008 erschien, bekam im April 2020 eines der größten Updates seit Jahren. Doch wie geht es dem Spiel? Und lohnt es sich noch 2020 damit anzufangen?

Was ist das für ein Spiel? Age of Conan war zu Release ein riesiger Erfolg für den Entwickler Funcom. Mit wilden Barbaren, Brutalität und viel nackter Haut konnte der Titel in den ersten fünf Wochen mehr als eine Million Abos verkaufen (via Hemscott).

Doch aufgrund von fehlenden Endgame-Inhalten, Bugs und zu langsamen Nachschub an Content blieb der ganz große und dauerhafte Erfolg aus.

2011 wechselte Age of Conan mit dem Beinahmen „Unchained“ auf ein Free2Play-Modell mit optionalem Abo. Seitdem erreichte das Spiel zwar keine überragenden Zahlen mehr, wie die Statistiken von steamcharts zeigen, wird aber trotzdem noch bis heute weiterentwickelt.

Mit Unchained wurde Age of Conan Free2Play, doch einen großen Aufschwung gab es nicht.

Einzigartiges Setting und Kampf-System, aber ein merkliches Alter

Was macht das MMORPG besonders? Age of Conan spielt in der rauen Welt von Conan, dem Barbaren. Es hat eine Altersbeschränkung ab 18, da man nackte Brüste und Blut sehen kann. Das Setting des Spiels ist allgemein sehr düster verglichen mit vielen aktuellen MMORPGs.

Eine Besonderheit ist zudem das Kampfsystem, das viel Wert auf Combos und Action legt. Dabei habt ihr die Wahl aus 12 verschiedenen Klassen. Außerdem gibt es Optionen zum Sprinten und Klettern an Wänden, was nicht jedes MMORPG bietet.

2018 wurden die speziellen Saga-Server eröffnet, die sich wie begrenzte Seasons in Diablo spielen.

Wo liegen die Probleme? Das Spiel ist bereits in die Jahre gekommen und das merkt man an allen Ecken. Das Kampfsystem fühlt sich statischer an als bei modernen Spielen, es gibt viele unsichtbare Wände und das Quest-System wirkt altbacken.

Außerdem gibt es spürbare Einschränkungen für Free2Play-Spieler verglichen mit dem Subscribern, darunter:

Weniger XP

Weniger Tokens und Ruf bei den Fraktionen

Nur 12 kostenlose Inventarplätze, die schnell gefüllt sind

Ein Maximum an Gold und weniger gleichzeitige Quests, die man im Questlog haben kann.

Das führt dazu, dass sich der Fortschritt sehr langsam anfühlt und zudem mit einigem Grind verbunden ist.

Einen Einblick in das MMORPG gibt euch ein kurzes Video von den Kollegen von MMOByte:

Neues Update Onslaught bringt neues Gebiet und neue Items

Was steckt im neusten Update? Am 28. April erschien das neue Update Onslaught, das eine neue Gegend aus der originalen Kurzgeschichte „Colossus“ von 1933 eingeführt hat. Dabei trefft ihr auf den Magier Thugra Khotan, der die Welt unterwerfen möchte.

Das Update brachte unter anderem folgende Neuerungen:

Neue Gebiete

Neue Quests

Neue Spielmodi

Verschiedene neue Waffen und Rüstungen

Die kompletten Neuerungen findet ihr in den offiziellen Patch Notes.

Lohnt sich Age of Conan 2020?

Wie viele Spieler hat Age of Conan noch? Wie gewohnt verrät der Entwickler Funcom nicht, wie viele aktive Spieler das MMORPG hat. Im offiziellen Forum empfehlen die Nutzer sich direkt einer der großen Gilden anzuschließen, um zusammen mit anderen Spielern die Welt zu erleben.

Age of Conan erschien im Februar 2013 auf Steam und dort lassen sich die Zahlen verfolgen. So spielen in den letzten 30 Tagen durchschnittlich rund 102 Spieler Age of Conan über Steam.

Die Zahlen sind seit Release recht stabil zwischen 70 und 140 durchschnittlichen Spielern geblieben. Damit gehört Age of Conan zu einem der wenigen MMORPGs, die nicht vom derzeitigen Boom auf Steam profitieren.

Wer sollte Age of Conan ausprobieren? Wer Spaß daran hat, alte MMORPGs auszuprobieren und auf eine brutale Welt steht, für den könnte es sich lohnen 2020 nochmal in Age of Conan vorbeizuschauen. Jeder Fan von Conan, dem Barbaren, sollte es sich zumindest einmal angesehen haben.

Wer hingegen ein moderneres Spiel im gleichen Universum ausprobieren möchte, sollte sich Conan Exiles anschauen. Zwar handelt es sich dabei nicht um ein MMORPG, aber Conan Exiles ist eines der besten Survival-MMOs 2020.