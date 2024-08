Schwarzenegger hatte einen spektakulären Unfall, der beinahe seine Karriere mit Conan der Barbar beendet hätte

Arnold Schwarzenegger wurde in den 80ern als großer Action-Star bekannt. Der Film, der seinen Durchbruch verfestigte, war wohl Conan der Barbar. Doch die Dreharbeiten am Film liefen nicht immer glatt. Schon am ersten Tag wurde Schwarzenegger verletzt.

Conan der Barbar war für Schwarzenegger ein Durchbruch: Nach seinem Debüt-Film Hercules in New York 1970 war es eine Zeit lang ruhig, bis 1982 dann Conan der Barbar mit Schwarzenegger in der Hauptrolle erschienen ist.

Der Film war damals ein riesiger Hit. Laut CBR nahm der Film bei einem Budget von 20 Millionen Dollar (knapp 18 Millionen Euro) über 70 Millionen Dollar (knapp 64 Millionen Euro) ein. Für Arnold Schwarzenegger war der Film der erste Durchbruch, der ihn als knallharten Action-Star etablierte. Ein Unfall am ersten Drehtag hätte den Film aber schon direkt beenden können.

Auch in True Lies hatte Schwarzenegger einen Unfall: James Cameron verspottete Arnold Schwarzenegger als „Dorftrottel“ beim Dreh einer Action-Komödie

Einen ersten Trailer zu Conan der Barbar findet ihr hier:

Die Hunde waren nicht gut trainiert

Was ist bei den Dreharbeiten passiert? Schon am ersten Drehtag in Spanien kam es beim Dreh zu Conan der Barbar zu einem spektakulären Unfall. In einer der ersten Szenen im Film flüchtet Conan vor wilden Hunden. Diese Hunde scheinen aber nicht sonderlich gut trainiert worden zu sein.

In seiner Autobiografie Total Recall: My Unbelievably True Life Story sprach der Schauspieler über den schlimmen Unfall beim Dreh des Films. So soll an seinem Kostüm rohes Fleisch angebracht worden sein, damit man die Hunde anlockt. Diese wurden aber zu früh losgelassen. Einer erwischte dabei Schwarzenegger.

Sie bissen in meine Hose und zogen mich vom Felsen herunter, und ich fiel zehn Fuß tief auf den Rücken. Arnold Schwarzenegger über den Unfall mit den Hunden am Set von Conan (Quelle: Essentiallysports.com)

Beim Angriff fiel er dann in einen Dornenbusch und verletzte sich. Schwarzenegger schrie vor Schmerzen, bis der Hundetrainer dazwischenging. Schwarzenegger soll mit 12 Stichen genäht worden sein. Das kann man in einem Outtake auf YouTube sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Ein solcher Unfall am ersten Drehtag war kein gutes Zeichen, doch Schwarzenegger und die anderen Beteiligten arbeiteten weiter an dem Film, der sich finanziell für das Studio und für die Karriere von Schwarzenegger gelohnt hat. 1984 erschien die Fortsetzung Conan der Zerstörer.

Nicht der einzige Vorfall am Set

Es blieb nicht der einzige Vorfall am Set des Films. Mehrfach sollen sich auch Stuntmen verletzt haben und es gab Kritik zum Tierschutz des Films. Schwarzenegger soll laut FandomWire Arnold auf einen echten, toten Geier gebissen haben, weil man keine andere Möglichkeit dafür hatte. CGI war dazu nicht in der Lage und andere Möglichkeiten sollen nicht gut ausgesehen haben. Conan zählt bis heute zu seinen ikonischen Rollen. Bald könnt ihr sogar eure Freunde mit ihm verprügeln: Mortal Kombat 1 präsentiert neue Charaktere – Bald könnt ihr wieder als Arnold Schwarzenegger kämpfen