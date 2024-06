Der lukrativste Film von Arnold Schwarzenegger war weder Terminator noch True Lies, es war ein Film, an den ihr nicht denkt

Throne and Liberty: Wir zeigen euch in 80 Sekunden, was ihr zu der großen MMORPG-Hoffnung wissen müsst

Throne and Liberty – Official GeForce RTX Gameplay Reveal Trailer

Im Interview mit Bensinger spricht er noch über einen Studio-Boss, der zu ihnen kam und nur meinte: Wisst ihr, was ihr mir angetan habt? […] Ihr habt mich ausgeraubt . Laut Schwarzenegger war der Deal der drei so historisch, dass das Studio so etwas niemals wieder machen wollte. Bei den Oscars trafen DeVito und Schwarzenegger wieder aufeinander und bedrohten einen gemeinsamen Feind: Bei den Oscars 2024 treffen Schwarzenegger und DeVito auf ihren Erzfeind

Um das Studio von Twins zu überzeugen, bot Schwarzenegger an, dass er keine Gage für den Film will. Das Studio solle einfach nur die Produktionskosten übernehmen. Auch Reitman und DeVito haben sich laut Schwarzenegger dazu entschieden, keine Gage zu nehmen.

Trailer zu Diablo 4 Vessel of Hatred gibt Einblick in die Story der Erweiterung

WoW: Trailer zum Release-Datum von The War Within

Ubisoft zeigte 2021 NFTs in einem Trailer, die in Ghost Recon erscheinen sollten

Nintendo hat The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom vorgestellt

Bei einem Budget von 15 Millionen Dollar hat der Film weltweit über 216 Millionen Dollar eingespielt (via. Box Office Mojo ). Allein das spricht schon für einen riesigen Erfolg vor allem für 1989. Das Besondere an diesem Film ist aber, dass Schwarzenegger, DeVito und Reitman kein Gehalt bekommen haben, es aber wahrscheinlich trotzdem der lukrativste Film ihrer Karriere für die 3 war.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to