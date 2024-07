Mortal Kombat 1 präsentiert neue Charaktere – Bald könnt ihr wieder als Arnold Schwarzenegger kämpfen

Nachdem der erste Charakter-Pass mit Takeda beendet wurde, präsentiert Mortal Kombat 1 die neuen Inhalte für das 2. Jahr. Mit darunter sind nicht nur neue Charaktere, sondern auch ein Story-Modus und eine neue Art der Finisher.

Wie ist der Stand bei Mortal Kombat 1? Im September 2023 erschien der neueste Teil der Mortal-Kombat-Reihe mit dem etwas konfusen Titel Mortal Kombat 1. Neben vielen bekannten Figuren wurde natürlich auch einen Charakter-Pass angekündigt. Dieser enthielt sechs Charaktere, darunter auch Gäste wie Peacemaker, Omni-Man oder der allseits bekannte Homelander, der die Herzen der Fans direkt erobert hat.

Der letzte Charakter, Takeda, ist mittlerweile erschienen und in einem neuen Trailer zeigt Mortal Kombat 1, was in der Zukunft auf Prügelspiel-Fans zukommt. Und das ist eine Menge.

Den sehr expliziten Trailer könnt ihr hier sehen:

Alte Bekannte, Ghostface und schon wieder Arnie

Was wird im Trailer gezeigt? Der erste Teil des Trailers stellt ein neues Kapitel vom Story-Modus vor. Am Ende des Hauptspiels wurde eine mächtige Havik-Variante bereits angedeutet und nun sehen wir, dass er das gesamte Multiversum bedroht.

Dabei sehen wir auch die ersten neuen Charaktere, die man schon aus vorherigen Teilen der Reihe kennt. Auf der Seite von Havik ist der Fanliebling Noob Saibot, den man in Mortal Kombat 11 schon spielen konnte. Mit dazu kommen Cyrax und Sektor, zwei Kämpferinnen mit einer Art Iron-Man-Anzug. Auch die konnte man in vorherigen Teilen schon spielen.

Viel spannender sind die anderen drei DLC-Kämpfer. Zum einen kommt Ghostface aus der Scream-Reihe. Wiedermal gibts Arnold Schwarzenegger, diesmal als Conan. Und schon wieder gibt’s einen Terminator, diesmal den T-1000 aus Terminator 2. Schon in Mortal Kombat 11 konnte man Schwarzenegger spielen, damals noch als den Terminator.

Auch eine Horrorfilmfigur ist für das Franchise nichts Neues. In Mortal Kombat X gab es beispielsweise schon Jason, Leatherface und das Xenomorph (Alien).