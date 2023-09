Nintendo entfernt Trailer zu Mortal Kombat 1 nach heftigen Pannen und Spott

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Wenn ihr weitere Fighting-Games entdecken wollt, findet ihr vielleicht das für 2023 geplante “Die by the Blade” interessant:

Die Switch-Version erntet jedoch nicht nur Kritik, weil sie schlechter aussieht als die PS5-Version. Sogar in einem Vergleich zu Genre-Konkurrenten TEKKEN 6, das 2007 für die PSP erschienen ist, sieht Mortal Kombat 1 nicht gut aus (via Twitter ).

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was ist jetzt mit dem Trailer? Nintendo hat den Switch-Trailer zu Mortal Kombat 1 entfernt. Unter dem Link, der zuvor zu dem Trailer führte, ist jetzt nur noch „Video nicht verfügbar“ zu lesen (via YouTube ).

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Was hat es mit den Pannen und dem Spott auf sich? Mit Mortal Kombat 1 ist am 19. September 2023 der neuste Ableger der beliebten Fighting-Game-Reihe erschienen.

Insert

You are going to send email to