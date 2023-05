Street Fighter 6 zeigt, welche Tricks ein über 30 Jahre alter Charakter mitbringt

Seit Street Fighter 2: The World Warriors (1991) ist Zangief im Street Fighter -Universum dabei und in fast jedem Teil spielbar. Der „Red Cyclone“ setzt auf rohe Kraft und klassische Wrestling-Moves.

Nicht mehr lange, dann fliegen in Street Fighter 6 wieder die Fetzen. In einem neuen Video zeigt Capcom, wie man Zangief nach über 30 Jahren spielt.

In After Us erweckt ihr eine tote Welt wieder zum Leben, Zuschauer schwärmen: „Es sieht so wunderschön aus“

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Insert

You are going to send email to