Megan Fox spielt eine tödliche Vampir-Lady in Mortal Kombat 1, Fans kritisieren: „Klingt wie ein Roboter“

Megan Fox hat eigentlich Erfahrungen im Synchronsprecher-Bereich, schließlich ist sie als Schauspielerin tätig und hat bereits einige Vertonungen in der Vergangenheit vorgenommen. Sie ist unter anderem für ihre schauspielerische Leistung in den Transformers-Filmen bekannt.

Was stört Fans an der Leistung von Megan Fox? Fox solle sich den Fans zufolge zu sehr wie ein Roboter anhören. Keiner von Nitaras Sätzen solle sich authentisch anhören, teilweise würden Nitaras Sätze die Spieler sogar aus der Immersion des Spiels reißen. Sie klänge viel zu normal für einen Vampir.

Megan Fox spricht in Mortal Kombat 1 eine Vampir-Lady namens Nitara, die schon in mehreren Teilen der Reihe einen Auftritt hatte. Doch die Community findet, dass Megan Fox alles andere als einen guten Job abliefert, um die Emotionen von Nitara gut zu vermitteln.

