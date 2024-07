Spieler in Mortal Kombat 1 gewinnt 525 Euro, zerstört beim Feiern eine Lampe im Wert von 2790 Euro

Auf den CEO 2024 Fighting Game Championships wurde ein Turnier ausgetragen, bei dem sich die Spieler in Mortal Kombat 1 messen mussten. Dem glücklichen Gewinner winkte ein kleines Preisgeld. Doch das muss er nun wohl wieder an den Turnierveranstalter abdrücken – und nochmal tief in sein Sparschwein greifen.

Was war das für ein Turnier? Dyloch ist der glückliche Gewinner des Mortal-Kombat-1-Turniers. Die Gegner saßen in einem Kampfring, in dem zwei Stühle und die passende Hardware zum Zocken bereitstanden. Der Spieler konnte sich gegen seine Kontrahenten durchsetzen und gewann deshalb ein Preisgeld von umgerechnet rund 525 Euro.

Kurz nach dem Sieg freute sich Dyloch und wollte das auch zeigen, doch er begann einen folgenschweren Fehler. Er warf seinen Stuhl über den Rand des Kampfrings und traf dabei unglücklicherweise eine Lampe des Veranstalters. Die Szene könnt ihr im folgenden Tweet anschauen:

Zunächst hieß es, dass die Lampe noch intakt sei. Allerdings würde sie einige Reparatur benötigen, so User UltraProductionGroup in den Kommentaren. Später meldete sich der Veranstalter des Turniers höchspersönlich zu Wort und er hatte gar keine guten Nachrichten für Dyloch.

Veranstalter verlangt Schadensersatz für die zerstörte Lampe

Was forderte der Veranstalter? Alex Jebailey, der Veranstalter des Turniers, fragte auf X nach der Paypal-Adresse von Dyloch. Denn wie er schrieb, sollte jemand für den Schaden an der Lampe aufkommen und das sei nicht er.

In einem weiteren Tweet verriet er, dass die Lampe einen Wert von umgerechnet ca. 2790 Euro besitzen würde. Dementsprechend kostspielig dürfte die Reparatur der Lampe sein, die Dyloch mit seinem Stuhlwurf zerstörte.

Zusätzlich sprach Jebailey eine Warnung an all diejenigen aus, die es in Zukunft wagen würden, noch einmal einen Gegenstand durch die Gegend zu werfen:

Wenn noch eine Person irgendetwas wirft, werdet ihr von allen Veranstaltungen, die ich jemals durchführe, ausgeschlossen. Dies ist eine letzte Warnung an jeden in der Zukunft. Werft keine Dinge. Alex Jebailey, via X

Die Person müsse in diesem Fall nicht nur mit dem Schadensersatz rechnen, sondern zusätzlich mit einem Verbot der Teilnahme an allen zukünftigen Veranstaltungen, in denen Alex Jebailey die Finger im Spiel hat.

Was hat Dyloch geantwortet? Mittlerweile hat sich der betroffene Dyloch mit einem lustigen GIF zu der Situation geäußert. Er postete einen kurzen Clip mit Donald Duck, wie er im Akkord Teller wäscht und fügte hinzu: „Ich, nachdem die CEO vorbei war.“

Damit spielt er wohl auf die Reparatur der teuren Lampe an, für die er eigentlich kein Geld hätte und sich deshalb stattdessen fürs Tellerwaschen für den Veranstalter entscheiden würde. So oder so zeigt er mit der Reaktion, dass er zu seiner unüberlegten Tat steht und vermutlich für den Schaden aufkommen wird.

Hätte Dyloch sich eher an einem Shooter probiert, hätte er die Reparaturen locker mit dem Preisgeld decken können. So muss er sein Preisgeld direkt in die Reparatur der teuren Lampe stecken.