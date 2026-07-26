Laut Leak bekommt WoW ein neues Pen & Paper und das direkt vom größten Tabletop-RPG der Welt

Wizards of the Coast, die Macher von Dungeons & Dragons, planen angeblich eine Kooperation mit World of Warcraft. Ziel ist laut des Leaks ein komplettes Regelwerk. Fans sind sich da noch nicht so sicher.

Auf dem virtuellen Tabletop-System Roll20 ist ein Post zur Kollaboration zwischen D&D und World of Warcraft aufgetaucht (mittlerweile gelöscht, zu finden auf ENworld.org). Eine offizielle Ankündigung gibt es bisher nicht, die sollte voraussichtlich zur GenCon am 30. Juli stattfinden.

Während Kollaborationen mit World of Warcraft meist vor allem (ziemlich teure) Skins beinhalten und Wizards of the Coast zu solchen Anlässen spezielle Magic-Sets herausbringt, soll es sich diesmal um ein echtes Regelwerk handeln.

Was genau die beiden Firmen planen, ist nicht bekannt. Allerdings hat Dungeons & Dragons schon früher Crossover-Regelwerke erhalten, etwa zu Herr der Ringe, oder seine eigenen Spielwelten in Erweiterungs-Büchern geöffnet (Ravnica, Theros, Strixhaven etc.).

D&D bietet etliche Settings, die sich stark von der Schwertküste unterscheiden. Entsprechend ist es wahrscheinlich, dass hier eine Adaption des 5.5e-Regelwerks mit Warcraft als Setting erscheinen wird, möglicherweise mit ein paar neuen Subklassen. Genaueres wissen wir aber noch nicht.

Das Setting Ravenloft war zuletzt der Schauplatz der offiziellen Kampagne:

Video starten Offizielle Kampagne von D&D führt Stars aus Baldur’s Gate 3 nach Ravenloft Autoplay

Fans sind vorsichtig, rechnen nicht mit großen Veränderungen

Auf Reddit gibt es eine Diskussion mit über 200 Kommentaren zum Thema. Dort diskutiert man über die möglichen Inhalte des Warcraft-D&D. In vielen Kommentaren liest man Skepsis oder Versuche, den Hype etwas zu dämpfen:

„Ich denke, die Leute müssen verstehen, dass das nicht WotC ist, wie sie World of Warcraft auf die Mechaniken von D&D übersetzen. Man wird 5.5e im WoW-Universum spielen. Es wird die regulären 5.5e-Regeln nutzen, vielleicht mit ein paar coolen Regeln eingeworfen, aber die werden nicht grundlegend ändern, wie D&D-Klassen oder -Mechaniken funktionieren.“ GarrettKP auf Reddit

Als langjähriger D&D-Spieler ist meine Einschätzung etwas optimistischer. Mit Blick auf Erweiterungen wie Theros oder Ravenloft, haben diese Bücher allerdings durchaus eine eigene Identität, die sich – trotz geteilter Grundregeln – deutlich vom „Standard-D&D“ abhebt.

WoW hatte sogar früher schon ein eigenes Tabletop-RPG, das damals auf der 3.5-Edition von D&D basierte. Möglicherweise wird von dort etwas Inspiration gezogen.

Allgemein haben D&D und World of Warcraft schon eine recht lange Geschichte miteinander, nicht zuletzt deswegen, weil Blizzard einiges an Inspiration für das eigene Spiel aus Tabletop-RPG gezogen hat. Und ein paar Easter Eggs gibt es ebenfalls: NPC-Soldaten verstecken sich in WoW, um heimlich D&D zu spielen