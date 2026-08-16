Primarchen gelten in Warhammer 40.000 als unbesiegbare Halbgötter, aber was ist ein Primarch überhaupt?

Jeder, der etwas über Warhammer 40.000 liest, stößt eher früher als später auf die Space Marines und von diesen bald auf ihre Väter, die Primarchen. Deren Namen werden fast immer mit einer gewissen Ehrfurcht genannt, selbst unter Fans. Aber woher kommt diese Verehrung? MeinMMO erklärt, warum Primarchen als lebende Götter unter Menschen wandeln.

Streng genommen sind sie jedoch gar keine Menschen (mehr), sondern künstlich erschaffene Supersoldaten. Primarchen, genau wie alle Space Marines, haben das Menschsein hinter sich gelassen.

Sie sind größer, stärker und klüger, selbst ihre Anatomie unterscheidet sich von der der Menschen. Die Gen-Saat der Primarchen wird dazu genutzt, neue Space Marines zu erschaffen, ihre „Legionen“ oder „Orden“, die sich gerne selbst als ihre Söhne bezeichnen.

Um euch ein wenig klarzumachen, wie stark ein Primarch wirklich ist: Selbst einige der mächtigsten Panzer des Universums könnten einen Primarchen nicht töten. Es gibt kein sterbliches Wesen, das ihnen gefährlich werden könnte und selbst unter den Dämonen des Warp gibt es wenig bis gar nichts, was im direkten Kampf gegen einen Primarchen bestehen könnte.

Sie sind dabei nicht einfach nur körperlich überlegen und die besten Kämpfer mit Schwert und Bolter, die ihr euch vorstellen könnt. Viele von ihnen beherrschen psionische Fähigkeiten oder sind so geniale Verwalter, dass schon das an eine Superkraft gilt.

Für den Vergleich: Das Imperium braucht 9 Planeten für die Verwaltung, der aktuelle Chef ist ein Primarch und reformiert quasi alles alleine. Das alles ist jedoch kein Zufall, sondern exakt so geplant, buchstäblich.

Dawn of War 4 wagt, was sich vorher kein Spiel getraut hat: ein spielbarer Primarch:

Video starten Im neuen Story-Trailer zu Dawn of War 4 taucht plötzlich der stärkste Primarch aus Warhammer 40.000 auf Autoplay

20 perfekte Söhne, die die Menschheit anführen sollen

Primarchen stammen direkt vom Imperator der Menschheit ab, sie tragen seine DNA. Allerdings hat der Imperator sie nicht gezeugt, sondern erschaffen – mithilfe der DNA einer Artverwandten, der Ewigen Erda, die als die Mutter der Primarchen bezeichnet werden kann.

Das „Primarch-Projekt“ war eine geheime Gen-Forschung, an der neben dem Imperator nur wenige Eingeweihte teilgenommen haben und deren Ziel es war, den perfekten Menschen, oder genauer: Übermenschen zu erschaffen.

Warum genau es keine weiblichen Primarchen gibt, ist bis heute nicht geklärt. Angeblich würden Frauen die „Verwandlung“ nicht überstehen, aber der Imperator selbst hat sich dazu nie geäußert.

Mindestens einer seiner engsten Getreuen hat ihm sogar dazu geraten, die Primarchen zu Schwestern zu machen statt zu Brüdern. Wie viele Primarchen es wirklich gibt, sorgt immer wieder für Diskussionen in der Community, weil je nach Zählart verschiedene Antworten zwischen 9 und 21 richtig sein können:

Die Namen und Legionen aller Primarchen Lion El’Jonson von den Dark Angels

Fulgrim von den Emperor’s Children

Perturabo von den Iron Warriors

Jaghatai Khan von den White Scars

Leman Russ von den Space Wolves

Rogal Dorn von den Imperial Fists

Konrad Curze von den Night Lords

Sanguinius von den Blood Angels

Ferrus Manus von den Iron Hands

Angron von den World Eaters (ursprünglich War Hounds)

Roboute Guilliman (oder Guillaume auf Deutsch) von den Ultramarines

Mortarion von der Death Guard (ursprünglich Dusk Raiders)

Magnus der Rote von den Thousand Sons

Horus Lupercal von den Sons of Horus (ursprünglich Luna Wolves)

Lorgar Aurelian von den Word Bearers (ursprünglich Imperial Heralds)

Vulkan von den Salamanders

Corvus Corax von der Raven Guard

Aphlarius Omegon, der Zwillings-Primarch von der Alpha Legion

sowie die beiden Primarchen der 2. und 9. Legion, deren Namen und Legionen aus den Aufzeichnungen des Imperiums getilgt worden sind

Jeder dieser Söhne wurde mit einer bestimmten Aufgabe im Sinn gezüchtet. Ihre Rolle sollte sein, als strahlendes Vorbild für die Menschen zu dienen und die gesamte Spezies anzuführen, sowohl militärisch als auch zivil – je nach eigenen Stärken eben.

Eine Gabe für jeden Sohn – Und ein Makel

Abgesehen von den besonderen Fähigkeiten jedes Primarchen – zusätzlich zu ihren „allgemeinen“ Superkräften – hat jeder von ihnen auch einen gewissen Makel erhalten. Dieser ist nicht bei allen Primarchen gleichmäßig stark ausgeprägt.

Einige sind schlicht wenig empathisch oder haben eine Art Zwangsstörung, die sie zu extremer Ordentlichkeit oder Regeltreue zwingt. Bei anderen, wie Sanguinius, ist ein schwerer „Fehler“ genetisch verankert.

Sanguinius, wie auch jeder seiner Söhne, kann dem Roten Durst oder der Schwarzen Wut unterliegen, einer Art Berserker-Zustand, in dem der Betroffene nicht mehr zwischen Freund und Feind unterscheidet. Im schlimmsten Fall ist dieser Zustand permanent.

Übrigens lässt sich nicht genau sagen, ob sich die Primarchen alle exakt so entwickelt haben, wie der Imperator das geplant hat. Noch bevor sie erwachsen geworden sind, hat ein Warp-Sturm sie in der Galaxie verstreut und von ihrem „Vater“ getrennt. Angeblich war Erda selbst der Auslöser, weil diese nicht wollte, dass „ihre Kinder“ nur als Werkzeuge und Waffen missbraucht werden.

Der zurückgekehrte Roboute Guilliman gilt als strahlendes Beispiel für … alles eigentlich.

Wenn sie so mächtig sind, wo sind die Primarchen heute?

Diese Frage stellen sich viele Fans wie auch Leute im Universum von Warhammer 40.000, aber die Antwort kann nur selten genau gegeben werden. Fast alle Primarchen sind verschollen oder gefallen, die Hälfte der Primarchen hat den Imperator verraten und sich dem Chaos zugewandt.

Von den Verrätern leben heute noch fünf, oder sechs, wenn man Magnus’ Splitter als „lebend“ einordnet. Einer von ihnen wurde sogar kürzlich erst offiziell gezeigt, allerdings sind alle überlebenden Verräter-Primarchen heute Dämonenprinzen. Als solche können sie im Realraum nicht unbegrenzt existieren.

Bei einem siebten Primarchen weiß man bis heute nicht genau, ob er noch lebt und ob er den Imperator überhaupt verraten hat. Seine ganze Legion und sein Modus Operandi sind auf Täuschung ausgelegt und jeder seiner Söhne behauptet, selbst Alpharius zu sein.

Unter den Loyalisten sind drei Primarchen sicher oder vermutlich tot, vier weitere gelten als „im Warp verschollen.“ Ihre Söhne suchen sie entweder aktiv oder … lassen ihnen ihre Aufgabe, Dämonen und Verräter zu jagen. Lediglich zwei Primarchen sind zurückgekehrt, Lion El’Jonson und Roboute Guilliman.

Wusstet ihr bereits, wie die Primarchen entstanden sind und was sie so besonders macht? Welchen Primarchen oder welche Legion findet ihr am interessantesten? Schreibt einen Kommentar!

Auch, wenn die Primarchen als die ersten Space Marines gelten, gab es sogar vor ihnen schon Prototypen – sogar mit dem gleichen Namen. Die Thunder Warriors sind die ersten Supersoldaten, die der Imperator erschaffen hat, und ihre Offiziere hatten den Rang „Primarch.“ Allerdings war ihr Schicksal weniger schön: Warhammer 40.000 hatte schon vor den Space Marines gezüchtete Übermenschen, aber die waren zu problematisch